El sobrino de Gustavo Martínez repudió las declaraciones de Thomas Fort y amenazó con contar internas familiares

Gustavo Martínez y Thomas Fort, sobrino de Ricardo

“Ellos, queriendo cuidar la figura de Gustavo, se callaron muchas cosas. Y eso los convierte en víctimas también, porque siendo menores y sufriendo situaciones posibles de violencia... Porque, a ver, se suicidó, no es que los chicos cumplieron la mayoría de edad y se desvincularon. Había toda una evolución de cosas que las mantuvieron en hermetismo total poniéndolos en riesgo”.

Thomas Fort, sobrino de Ricardo, habló de la relación que Gustavo Martínez tenía con sus primos, los mellizos Marta y Felipe. “Apartemente en la casa pasaban situaciones que no estaban del todo bien”, agregó el hijo de Jorge Fort, el hombre que mantiene el perfil más bajo de todo el clan, elije estar al margen de los medios y se dedica pura y exclusivamente a la fábrica familiar.

El joven hizo declaraciones públicas al respecto y aclaró que no su intención no era hablar mal de quien fuera el tutor legal de sus primos. “Todo lo contrario, manteniendo lo buena persona que era, estaba en una situación de desmejora de sus capacidades cognitivas y todo lo que conlleva a eso”, dijo sobre el personal trainer que había sido diagnosticado con principio de Alzheimer. Al respecto, Thomas Fort indicó que él no estaba al tanto y por eso se sorprendió con los posteos inmediatos de Felipe tras la muerte de Gustavo Martínez.

Felipe y Marta Fort en el entierro de Gustavo Martínez, acompañados por su niñera Marisa López y su tío Eduardo (Crédito: Matías y Ramiro Souto)

“Me puso muy mal”, agregó sobre las declaraciones de su primo. “Hasta que, con el correr de los días me fui enterando de cosas y dije ‘ah, bueno’. Traté de que cada cosa esté en su lugar, de no condenar a Gustavo porque era un buen tipo realmente”. Y aclaró: “No estoy en contra de mis primos porque ellos son víctimas”.

Las primeras repercusiones que tuvieron las declaraciones de Thomas Fort fueron desde el lado de la familia de Gustavo Martínez, quienes buscan respuestas desde su muerte. “No te supieron devolver todo el amor que les diste. Me quedo con tu sonrisa. No te merecías tanto desprecio, no te merecías terminar así”, escribió su sobrino Nicolás en un desgarrador posteo aquel 26 de febrero, horas después de que el personal trainer muriera al caer de la ventana de la habitación del departamento en el que vivía junto a Marta y Felipe Fort, que estaban próximos a cumplir sus 18 años.

El posteo del sobrino el día de la muerte de Gustavo Martínez

Horas después de leer en los medios lo que el sobrino de Ricardo Fort había dicho sobre su tío, Nicolás decidió volver a expresarse en sus redes sociales y apuntó contra el joven. “No entiendo. ¿A qué viniste al local a contarnos todas las internas de la familia y de lo mal que lo tenían a Gustavo?”, escribió en su Instagram dejando entrever que Thomas lo había visitado a él y a sus hermanos para revelarle cuestiones que sabía sobre su familia y el trato que recibía su tío.

“¿Por qué no hablás de todo lo que nos contaste? ¿O querés que lo cuente yo?”, agregó el sobrino de Gustavo Martínez, dolido por las declaraciones de Fort.

Por último, agregó: “Ayer era un buen tipo. Hoy es violento. ¿Mañana qué es?”. Y exclamó: “Basta”.

El posteo del sobrino de Gustavo Martínez luego de las declaraciones de Thomas Fort

El enojo de Nicolás contra Thomas Fort

