La palabra de César Carozza, abogado de Gustavo Martínez: “Tenía un principio de Alzheimer”

Cesar Carozza: "Gustavo tenia un principio de alzheimer"

Luego de la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort que esta madrugada cayó desde el piso 21 de un edificio del barrio de Belgrano, este miércoles el abogado César Carozza brindó un testimonio clave sobre su salud.

En diálogo con Florencia Peña para Flor de Equipo (Telefe) reconoció que el personal trainer tenía un principio de alzheimer pero aclaró: “Estaba medicado pero estaba bien, él tomaba decisiones, entrenaba, manejaba..... Como su mamá tenía alzheimer y a él lo angustiaba mucho la situación...el sentía que durante la pandemia, como había dejado de trabajar, sentía una extrañeza en sí mismo”.

Y continuó: “Entonces yo lo acompañé con Marisa, la niñera, el año pasado a hacerse estudios. Después, el médico de cabecera especialista en este tipo de patologías, también lo derivó a una charla con un psicólogo. Le dieron una medicación que creo que tomaba todas las mañanas y nada más. Había un rasgo mínimo, incipiente”.

“Él le tenía miedo al futuro, pero ¿cómo hacés para asegurarle el futuro a una persona cuando hay dos chicos de 18 años que tienen derecho a hacer su vida”, señaló. En ese sentido, explicó: “Felipe proyectaba que quizás quería hacer un viaje o quedarse unos meses en Miami, con amigos o su hermana. De hecho, ahora se iban afuera a ver a un músico por su cumpleaños”.

Gustavo Martínez junto a Marta y Felipe, años atrás

“Quería tener una conversación con Gustavo porque me parecía que ameritaba decirle, sin que se desentendiera, qué iban a hacer los chicos, era lo mismo que iba a dialogar con Marisa y ellos. El diálogo era fluido, lo que yo quería era hablar con los chicos para que me dijeran, porque ya empiezan a decidir ciertas cosas. Yo lo veía a él tan angustiado con esto que primero prefería tener una conversación a solas con ellos”, aseguró.

En ese sentido, detalló: “No sabíamos por qué le había pegado tan fuerte que los chicos cumplieran 18 años. Él tenía miedo de quedarse en la calle, pero era algo que no iba a ocurrir desde ningún punto de vista”.

En tanto, se refirió a los dichos de Felipe en sus redes sociales, que luego borró. “Tenían discusiones como pueden tener los adolescentes, pero independientemente de esto, porque no sabemos pero pensamos que fue por eso que Gustavo toma lamentablemente esta decisión, también hay que ponerse en el lugar de los chicos”. Y contó cómo encontró a los adolescentes al entrar al departamento esta mañana: “Cuando yo llegué Felipe estaba tranquilo, Marta estaba muy angustiada. Cuando vuelvo, la encuentro más cauta, más calma, y a Felipe en una crisis. Entonces no sé qué quiso exteriorizar, no pongamos ahora el dedo en Felipe. Marta también se cuestionaba por qué había hecho esto Gustavo en su casa y a una semana de cumplir 18 años. Hay que ponerse en el lugar de los pibes, es un abandono más”. Además, reconoció que los mellizos hacían terapia.

“Marta me preguntó si era culpa de ella y más allá de eso, son dos hermanos, es el sentimiento de uno frente al sufrimiento del otro por esta decisión de Gustavo. Hay un montón de backgrounds detrás de esto. Y al dolor, le tienen que sumar el afuera, a los adultos nos afecta, imaginate a ellos”, finalizó.

