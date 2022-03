La inesperada crítica que recibió Juana Repetto sobre su maternidad y su furiosa respuesta

Juana Repetto

“9 meses adentro mío y ya 9 de este lado de la piel. Los 9 meses en ambos casos me movieron mucho, hoy estoy movilizada y emocionada. Gracias bebito mío, por llegar a revolucionarnos la vida en el mejor de los sentidos (y en todos), por el regalo que es verlos con tu hermano mirarse, disfrutarse, amarse, admirarse, acariciarse. No he vivido sensación más linda en la vida, difícil de poner en palabras. Gracias por esa sonrisa que nos regalas constantemente”, comenzó escribiendo en un posteo Juana Repetto dedicado a su hijo menor Belisario.

Sus palabras continuaron: “Gracias por la experiencia más espectacular de mi vida que fue tu nacimiento (y el de tu hermano, obvio). Gracias por demostrarme que se puede, aún que el proceso no siempre sea de lo más sencillo. Gracias por elegirnos Beli de mi vida. Elegiste una familia que te ama con locura y va a estar para vos siempre”.

El posteo de Juana Repetto

Su posteo fue realizado justo horas después de que su colega Julieta Nair Calvo se convirtiera en mamá de Valentino. “‘Y deberás amar, amar, amar hasta morir, y deberás crecer sabiendo reír y llorar, la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma, de tí saldrá la luz, tan sólo así serás feliz’, la vida nunca tuvo tanta magia como hoy, nuestro mundo se puso de todos colores. Ahora sí, somos mucho más que dos. ¡Bienvenido Valentino!”, escribió la ex Las Estrellas para presentar a su bebé.

Siendo internet un universo impredecible, algunos usuarios de Juana se tomaron a mal su posteo y la acusaron de escribirlo para opacarle la maternidad a Calvo y de querer robar protagonismo respecto a la maternidad.

La respuesta de Juana Repetto a una seguidora

“Qué pesada que sos. Nace el bebé de algún famoso y vos con historias sobre tu parto”, le comentó una seguidora y agregó: “La que tiene que cambiar es ella. No puede ser que suba su parto cada vez que nace otro bebé de famosos. No todos los meses le dedica un posteo a su bebé”.

La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech no pasó por alto aquellas palabras y no dudó en hacer su descargo. “Cuando pensás que la gente no puede estar más de la nuca...No me deja de seguir porque cree que la que tiene que cambiar soy yo. Están todos locos. Estoy tentada”, escribió.

“Dicho sea de paso, felicidades Julieta Nair Calvo por la llegada de su bebé, un abrazo a toda la familia”, sumó la mamá de Toribio y Belisario ante los comentarios de sus seguidores.

No es la primera vez que ella recibe críticas por mostrar su maternidad. Hace unas semanas cuando el mayor de sus hijos comenzó el jardín, fue cuestionada porque el nene tenía las zapatillas blancas sucias. “Con estas caras de dormidos arrancamos preescolar. Y este día merece quedar para el recuerdo. Su próximo primer día de clases será en primaria y yo estoy bastante emocionada, para variar”, escribió con una foto de él.

Entre los cientos de comentarios en el tierno posteo que cosechó más de 50.000 likes, se destacaron los de quienes criticaron a Repetto porque Toro tenía sucias sus zapatillas. Al día siguiente, la actriz grabó un video sobre el segundo día de clases. “Mirá...”, dijo a cámara y mostró que las zapatillas blancas de su hijo no tenían ni una mancha. “¿Qué?”, preguntó el niño que quedó al margen de la polémica. “Limpié las zapatillas, ¿no te diste cuenta? ¿Ayer sufriste mucho porque te mandé con las zapatillas sucias?”. Extrañado, su hijo mayor le respondió: “No sufrí nada”. Entre risas, Juana cerró el momento con un abrazo: “¡Ay! Obvio. Te amo”.

SEGUIR LEYENDO: