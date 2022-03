Se viralizó una foto actual del Pity Álvarez: el detrás de escena de la imagen

Cristian el Pity Álvarez está internado en un centro terapéutico de Castelar tras haber estado detenido en Ezeiza, acusado de matar en el 2018 a un hombre. Desde ese entonces, su vida es prácticamente un misterio. En los últimos meses se difundió una imagen de él y por estos días, nuevamente se viralizó una foto del ex Viejas Locas, que además daría indicios de un posible regreso a la música.

“A Cristian se lo ve bien y eso me basta para ser feliz. Ojalá sigas recuperándote, aguante el Pity loco, siempre”, escribió uno de los usuarios de Twitter que compartió la foto del músico que de inmediato obtuvo cientos de retuits y miles de “likes” de los fanáticos del cantante que se ilusionaron, ya que de fondo se ven equipos musicales: amplificador, batería y una guitarra.

La imagen del Pity Álvarez f ue viralizada en Twitter por el usuario @LisergicaH73

Quien acompaña al ex Intoxicados en la instantánea es Pablo, uno de los camarógrafos del ciclo que conduce Gastón Pauls, y que emite por Crónica los viernes a las 22.00 y que el próximo 15 de abril comienza su nueva temporada.

Según pudo saber Teleshow, el actor fue a grabar notas para el programa a la comunidad terapéutica en Castelar donde se encuentra internado Pity y aunque no hicieron una entrevista con él, están trabajando para desarrollar una idea juntos, aunque aún falta ultimar detalles. En un parate en las entrevistas, el músico se mostró predispuesto y se fotografió con los algunos de los realizadores del ciclo.

En la imagen, lleva puesta una gorra azul, remera oscura con el logo de los Rolling Stones, campera roja abierta y jogging cris. Además, sostiene un cigarrillo sin prender y un encendedor.

La ultima vez que se lo vio públicamente a Cristian fue en diciembre de año pasado luego de que un fanático se tomara una foto con él, cuando iba a hacerse un estudio médico. Actualmente está en un centro en Castelar, primero había estado en la sede del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma), del Complejo Penitenciario de Ezeiza, por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.

El año pasado el cantante había tenido coronavirus y había sido hospitalizado debido a su delicado cuadro. “Cristian la pasó muy mal por el tremendo abandono de persona que sufrió en el penal”, decía por ese entonces Cristina Congiu, su mamá. Javier Marino, abogado del cantante había explicado que el juicio estaba suspendido ya que su cliente no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el proceso y por eso Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, María Ramos Padilla y María Cecilia Maiza, resolvió hacer cesar la prisión preventiva de Álvarez.

La imagen del Pity Álvarez que se viralizó en diciembre

“No se encuentra en condiciones de estar en juicio, ha sufrido un deterioro cognitivo, tiene un estado de depresión, y cuenta en su historial con la profusa ingesta de sustancias tóxicas desde la adolescencia, y por más de 35 años, con el deterioro que ello le hubiere causado a su organismo”, había alegado su letrado en ese entonces y por eso el traslado del ex Viajas Locas.

Gastón Pauls

Hace un tiempo Pauls, que en febrero estuvo acompañando a su hija Muna en Nueva York donde la adolescente estudió baile y canto, había contado hace un tiempo a Teleshow cómo surgió la idea de hacer Seres Libres: “Hace muchos años venía dándole vueltas al formato lo ofrecí en algunos canales y no lo veían viable. Me costaba expresar cómo lo quería hacer y apareció Crónica, dijo ‘lo hacemos como quieras’ y lo pude empezar a desarrollar, es lo que se está viendo y está vivo”.

“No me preparo para las entrevistas, siento que son como charlas entre adictos, lamentablemente tengo experiencia duramente adquirida, lo sufrí, lo padecí, sé que estoy hablando y sé de qué me habla la persona. No tengo dudas que se abren más conmigo (por su experiencia), los llamé yo a los entrevistados y dijeron que sí porque sabían que no iba a haber un golpe bajo, sino que yo buscaba lo mismo que ellos, poder hablar honestamente del tema. Todos queremos pasar el mensaje para que no entre nadie más, evitar que otro nene arranque y se meta en esa cárcel. Lamentablemente no hay una fórmula, es una enfermedad que no tiene cura para mucha gente y vas buscando de qué manera hablarlo, cómo contarlo, es algo muy lento pero que a la vez no permite pausa. Ahora mientras hablamos hay un pibe probando por primera vez que va a entrar en un círculo de muerte”, reflexionó.

