Nicki Nicole y No Te Va Gustar levantaron un puño contra la violencia de género en Lollapalooza

Nicki Nicole y Emi Brancciari de NTVG, combustión pura en escena (Captura Flow)

“Esta no es una canción, es una realidad que vivimos. Es importante que tomemos consciencia de cuántas chicas están muriendo y desapareciendo”, dijo Nicki Nicole para presentar a No Te Va Gustar y cantar juntos “Venganza”, un rock que se alimenta de la bronca e impotencia que generan la violencia de género y los femicidios, y con la que la rosarina colaboró en el último disco de los uruguayos. Cuando terminaron de dar el mensaje, Nicki y Emiliano Brancciari levantaron el puño en homenaje a las víctimas.

Fue casi en el comienzo de su show en Lollapalooza Argentina, mientras el sol calentaba el aire por última vez en la tarde. Con su caudal de voz soft naufragando entre una banda no del todo ecualizada (“¿No me escuchan bien? Perdón, es que no probamos sonido”, confesó Nicki), se dedicó a mezclar sus incursiones por el reggaetón pop (“No toque mi naik”, “Sabe”) con lo más cándido de su cosecha (“Plegarias”, “Años luz”, la Music Session con Bizarrap conocida como “Cuándo te veo”).

Nicki Nicole durante su show en Lollapalooza (Chule Vargas)

En tanto, un cuerpo de dancers le cubrieron la espalda especialmente en los momentos más pop, como en “Baby”. Y apenas después de “Wapo traketero”, acaso su canción más redonda, el público comenzó a emprender la retirada sin saber que Nicki les tenía una sorpresa: subieron Duki y Bizarrap para segundearla en “Ya me fui”, el punto final.

“En el lugar en el que me siento más cómoda es en el estudio. Mi creatividad emerge y las cosas salen súper espontáneas. Todavía no le agarré ese gusto al escenario en el que me pueda mover sin esos nervios, sin ese miedo. Que a la vez, si los pierdo, yo sé que es porque algo malo pasó. Porque el que no se pone nervioso antes de salir a hacer algo que le encanta, tal vez es porque no le guste tanto. Todavía no llegué a tener ese equilibrio entre el escenario y lo que yo siento”, le confió Nicki a Teleshow en su camarín, minutos después de su show.

"“Siempre soñé con tocar ese tema en vivo y poder decir unas palabras", dijo Nicki a Teleshow sobre la colaboración con NTVG (Foto: Chule Vargas)

“Siempre soñé con tocar ese tema en vivo y poder decir unas palabras”, dijo sobre su colaboración con NTVG. “Como mujer viví muchas cosas que lamentablemente nos pasan a todas. Siempre tuvimos alguna secuencia que después de grandes entendimos y dijimos: ‘Ah, esto está mal, yo no provoqué nada’”, describió.

“La mejor manera de parar esta violencia es hablarlo. Obviamente, es un tema delicado, pero elijo tocarlo y dar mi mensaje sobre eso para que se termine. Tengo esperanza de que esto cambie con las nuevas generaciones. Hace no mucho tiempo atrás estas cosas se callaban y se le echaba la culpa a la mujer. A veces me llegan mensajes de chicas que me agradecen por hablar de esto en público”, cerró.

Hubo otro rosarino suelto en Lollapalooza y fue ni más ni menos que Litto Nebbia, uno de los padres del rock argentino. El fundador de Los Gatos entregó 45 minutos de música pura sin concesiones, tal como le había adelantado a Teleshow en la previa, donde había destacado la sorpresa por la invitación. “Me gusta porque dentro de mi extensa carrera he tocado y toco por todos lados, así que esto suma un brochecito más al estar en un lugar en donde seguramente me va a ver otra clase de público”, afirmó.

Litto Nebbia tocó algunos de los clásicos más representativos del rock argentino (Chule Valerga)

En modo quinteto, se escucharon “El bohemio”, “Cadenas y moneda” y un medley que juntó a “Viento dile a la lluvia”, “Ayer nomás” y “El rey lloró” en una misma pieza. “Muchas gracias a todos por escuchar”, saludó Litto después de que la bandera argentina se izara de manera virtual en la pantalla del escenario y se viera enmarcada por unos ribetes dorados para realzar el mensaje dentro de “Quien quiera oír, que oiga”.

Justo antes de Litto, también hubo un set que se destacó por la sorpresa y fue el de la española Lola Índigo: después de poner a todos a bailar con la música de la peli Space Jam, llamó a María Becerra para que la acompañe en el remix de “High”.

