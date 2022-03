Brindis y torta temática: Adrián Suar y Diego Peretti celebraron los 50 mil espectadores de Inmaduros

Adrián Suar y Diego Peretti celebraron los 50 mil espectadores de Inmaduros

El pasado 13 de enero, Adrián Suar y Diego Peretti estrenaron la obra Inmaduros a sala llena en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Dos meses después, celebraron la función número 50 en calle Corrientes y, como en cada una de las ediciones anteriores, colgaron el tan ansiado cartel de localidades agotadas. De esta manera, la obra dirigida por Mauricio Dayub marcó un nuevo récord y se convirtió en el espectáculo más visto del país al alcanzar la cifra de 50 mil espectadores.

El elenco que completan Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain y Carla Pandolfi festejó el éxito con una gran cena en Nuestro secreto, el restaurante del hotel Four Seasons. Allí brindaron y compartieron su felicidad con una torta que reflejaba los impactantes números en la reapertura de la temporada teatral luego de la pandemia de coronavirus: 50 funciones con un total 50 mil espectadores para la obra que producen el propio Suar y Nacho Laviaguerre. Desde su debut tuvieron la visita de varias celebrities y colegas. La mismísima Mirtha Legrand los engalanó con su primera salida del año y los aplaudió de pie.

Festejo de elenco: Adrián Suar, Diego Peretti, Patricia Echegoyen, Fernanda Metilli, Jessica Abouchain y Carla Pandolfi celebraron los 50 mil espectadores de Inmaduros

En la trama que seduce al público, Alfi (Suar) y Fideo (Peretti) son amigos de toda la vida. No pueden ser más diferentes: Alfi es un publicista, separado y con un hijo al que apenas ve, que rehúye de cualquier compromiso afectivo, a excepción de Alexa, su casa inteligente. Fideo, en cambio, es un psiquiatra muy conservador en sus costumbres y afectos, casado hace más de 25 años con su primera novia.

Una noche, poco después de separarse de su mujer, Fideo va a ver a Alfi en busca de consuelo. Con las mejores intenciones, al menos según lo que él considera, Alfi arma un plan para presentarle mujeres que lo alejen de la melancolía y la depresión, que Fideo acepta a regañadientes. De este modo, cuatro mujeres reales y una virtual, a través de sus particulares percepciones de la vida y el amor, les van a hacer descubrir el lugar central que las mujeres -lo femenino- han tenido en sus vidas.

Adrián Suar y Diego Peretti se reencontraron sobre las tablas después de 26 años sin coincidir en una ficción

La expectativa de ver juntos a Suar y Peretti tuvo que esperar 26 años, ya que no compartían escena desde que fueron compañeros en la exitosa Poliladron. La ficción contó con la producción de Polka, la empresa creada por Suar. Y Peretti logró ganarse el corazón del público al interpretar a Rodolfo “Tarta” Gómez. También coincidieron la película de Daniel Barón, Cohen vs. Rossi, en 1998. Además de que ex Simulador trabajó en gran cantidad de producciones de Suar, como R.R.D.T., Gasoleros, Campeones de la vida, Culpables, Locas de Amor, entre otras.

Previo a Inmaduros, Adrián había pisado las tablas con la obra Un rato con él, con Julio Chaves en 2018. Al año siguiente rodó Corazón Loco, con dirección de Marcos Carnevale, donde interpretaba a un médico que tenía una doble vida. El filme se iba a estrenar el 19 de marzo del 2020 en los cines, pero por la pandemia se pospuso y luego fue una de las primeras películas argentinas en salir primero por streaming. Mientras que Diego protagonizó la serie El Reino que se lanzó por Netflix en 2019. Un año antes había realizado la pieza Por h o por B. Y anteriormente estrenó junto a Pablo Rago, Guillermo Francella y Rafael Ferro, El robo del siglo, película en la que se puso en la piel del autor intelectual del robo al Banco Río de Acasusso.

