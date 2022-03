El mensaje de Karina La Princesita para sus seguidoras: “Sos valiosa, te merecés lo mejor”

Karina La Princesita

De un tiempo a esta parte, los posteos de Karina La Princesita Tejeda vienen preocupando a sus seguidores. Y es que la cantante ya ha manifestado en varias oportunidades que está atravesando un período de tristeza, aunque en ningún momento quedó claro a qué se debe este sentimiento en ella. Se especuló que esto podía tener que ver con su separación de Nicolás Furman, con quien hace mucho que no sube fotos a sus redes sociales. Sin embargo, también se habló de depresión, lo cual implicaría un problema mucho más profundo.

“Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad si me habían afectado mucho. Y nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias”, manifestó Karina hace unos días desde su cuenta de Twitter para tratar de desterrar rumores. Y señaló: “A la salud mental hay que respetarla”.

Sin embargo, desde sus historias de Instagram, la cantante decidió escribir un mensaje dirigido a sus seguidoras. “A vos que estás triste porque tal vez no actuaste de la mejor manera porque estabas rota, por tus heridas del pasado y porque te tocaron vivir cosas que no merecías, no te sientas mal. Hiciste lo que pudiste con lo que sentías en ese momento”, comienza diciendo el texto que compartió La Princesita.

El mensaje que compartió Karina La Princesita

Y continúa: “Sos valiosa. Te mereces lo mejor. Pero antes sana. Cúrate las heridas y cada dolor que te marcó. Va a salir todo bien. Si te sentís identificada te mando un abrazo que es lo que necesitas en este momento. Te mereces lo mejor. No bajes los brazos”. Cabe señalar que Karina decidió guardar esta historia entre las destacadas, como para que quede fija en su perfil.

A mediados de febrero, La Princesita había generado desconcierto al publicar un extenso mensaje. “Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a mí me cuesta estar bien a veces. Soy una persona que me siento por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida”, comenzó escribiendo en Instagram.

Luego siguió su descargo en un tono entre caído y desafiante. “Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siento que muchas cosas que viví son injustas. Y por ende, me cuesta mucho a veces sentirme bien”, puso. Y cerró, contundente: “Pero quiero que sepan que verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también”.

Cabe recordar que el comienzo del 2022 tampoco trajo buenas noticias para la cantante. Por caso, en enero tuvo que suspender un show que tenía previsto en Uruguay, ya que el equipo que la trasladaba no tenía el PCR para cruzar la frontera. “Que odio que siento”, había comenzado escribiendo en esa oportunidad. Y luego se encargó de explicar, en detalle, lo que había ocurrido: “Bueno, Salto Uruguay, el micro que nos lleva se rompió en el camino. La empresa que nos traslada consiguió otro de reemplazo, pero no llegamos a cumplir con los requisitos pedidos en la aduana uruguaya, la cual respetamos (PCR de todos los empleados de la empresa de transporte que llevaba todos nuestros equipos, instrumentos y banda completa). Hicimos lo posible y tratamos de conseguir por todos lados, pero nadie nos pudo ayudar”.

SEGUIR LEYENDO: