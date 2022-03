Jesica Cirio despidió a Gerardo Rozín con unas profundas palabras: “Ya nada va a ser lo mismo sin vos”

Al conocerse la triste noticia del fallecimiento de Gerardo Rozín en la noche del viernes, fueron varios los famosos que se volcaron a las redes sociales para despedir al conductor. Incluso, en la pantalla de Telefe -canal en donde realizó La Peña de Morfi, su último programa de televisión- lo saludaron colocando un crespón negro al lado del logo.

La partida del querido conductor y productor enlutó al mundo del espectáculo. Zaira Nara, compañera de Morfi, se mostró devastada al igual que Jesica Cirio quien escribió un extenso mensaje en sus redes sociales para despedir a su querido Gerardo.

“Tengo el corazón roto… En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza… Me consuela saber que te fuiste en paz y que no me quedan más que palabras de agradecimiento hacia vos por todas esas charlas y consejos que voy a guardar para siempre en mi memoria…”, inició su mensaje Cirio.

Jesica Cirio junto a Gerardo Rozín

Y siguió: “Una persona que me abrió las puertas a un programa mágico y maravilloso, un grande de la televisión, el que más hizo por la música y se fue demasiado rápido. Me enseñaste que se puede hacer programas con el corazón. Tan talentoso, profesional y con un sentido común como pocos, marcaste un antes y un después en la televisión y ya nada va a ser lo mismo sin vos…”.

Cirio acompañó sus palabras con un recorrido de fotos donde ella y Rozín se muestran felices en diferentes escenarios. “Gracias por confiar en mi, gracias por enseñarme tanto. Siempre fuiste simplemente vos: un rosarino fanático de la televisión, que amaba su trabajo, su familia, Fontanarrosa y a su amado Rosario Central. Por siempre en mi corazón, te voy a extrañar mucho, cada día. Y lo difícil que va a ser que se prendan las cámaras y vos no estés al lado mío, no lo puedo explicar. Hasta siempre Gerar”, finalizó ella sumida en el dolor.

Gerardo Rozín y Jesica Cirio, su última compañera de Morfi

Este sábado, con profundo dolor, familiares y amigos de Gerardo Rozín se acercaron hasta la cochería Caramuto, ubicada en la avenida Independencia del barrio porteño de Almagro, para darle el último adiós. Los restos de productor, quien falleció en horas de la tarde del viernes después de hacerle frente a una larga enfermedad, fueron velados entre las 11 y las 15 hs., para luego ser trasladados a su ciudad natal, Rosario. Su última morada será en el Cementerio Israelita de esa localidad santafecina, dónde también fue inhumada su mamá.

Entre los colegas y figuras del espectáculo que asistieron al velorio puede mencionarse a Beto Casella, Nicolás Repetto, Julieta Prandi, Zaira Nara, Daniel Hadad, Pablo Codevila, Luciano Pereyra, Guillermo Andino y Carolina Prat, Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann, Nancy Pazos, Jairo, Jésica Cirio y Martín Insaurralde y Carlos Rottemberg, entre muchos otros. Y todos se mostraron profundamente conmovidos por la pérdida del productor.

Minutos antes de la hora pautada para la finalización del servicio, el coche fúnebre que trasladaría los restos del productor hasta Rosario salió del garage de la sala y se detuvo unos instantes frente al público que aguardaba en la vereda en medio de un aplauso. Sobre el cajón, como pudieron registrar los fotógrafos, estaba extendida la bandera de Rosario Central, el club de fútbol amado por Rozín que se definía como “canalla” de nacimiento.

