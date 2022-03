El sugestivo mensaje de Paulo Londra en medio del conflicto con su ex, Rocío Moreno

Paulo Londra fue padre por segunda vez el 21 de febrero, en medio de una batalla con su ex

Poco antes de convertirse en padre por segunda vez, y muy cerca de que se concrete su regreso a la música luego de sus conflictos legales con el sello discográfico Big Ligas, trascendió que Paulo Londra estaba atravesando una conflictiva separación. Fue su ex, Rocío Moreno, quien rompió el silencio con Teleshow: a principios de enero, había contado que desde hacía meses la pareja estaba en crisis, que él comenzó a salir de noche con amigos y a no regresar a su casa a dormir y que este segundo embarazo lo transitó prácticamente sola, mientras cuidaba a su hija mayor.

Luego, a mediados de febrero, ella decidió demandarlo para pedirle una compensación económica. “Es por su dedicación a él y a sus hijas”, explicó Ana Rosenfeld a este sitio, en referencia a que la también influencer dejó de estudiar y no trabajó para acompañarlo y apoyarlo en las giras y para cuidar a su hija mayor que nació en julio del 2020.

En este contexto, el pasado 21 de febrero finalmente Rocío dio a luz a Francisca, la segunda hija que ahora tienen en común. “La beba está bien y ahora a esperar”, había dicho el cantante ante la prensa que lo esperaba a la salida de la clínica. Ante la consulta sobre si ya había tenido en brazos a la recién nacida, respondió: “Sí, sí. La nena ya se bajó una leche, así que chocho. Ahora voy a buscar a la mayor y a estar con ella”. Sin más declaraciones, se retiró del lugar en un auto que manejaba su madre. Sin embargo, el cronista Pablo Layus también logró que la mujer le brindara algunas palabras. “Estamos fellices, amamos a nuestra nietas”, expresó. En relación a la demanda que su nuera le hizo a su hijo, señaló: “De nuestra parte nunca estuvo nada mal, gracias a Dios”. Y cerró: “Estamos realmente felices, espero pronto poder conocerla”.

Lo cierto es que apenas diez días después, este miércoles el cantante utilizó su cuenta de Twitter para hacer un filoso comentario, aunque evitó decir a quién se refería. “Es simple, más dinero más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas”, lanzó desde esa red social. Y muchos interpretaron que el mensaje iba dirigido a su ex, quien le reclama dinero para el mantenimiento de las menores. En ese sentido, también según pudo saber Teleshow, desde el entorno de Moreno aseguraron que ella “por el momento no quiere dar notas, está sensible y prefiere resguardarse”.

El tweet de Paulo Londra

Justamente el día del nacimiento de su nieta, la ex suegra del artista, Marina, confirmó que fue solo ella quien la acompaño en el parto a su hija y expresó: “Hay varias situaciones que son recurrentes en esto de que por ahí no siempre el diálogo es sano y si, no siempre termina bien. En el estado de ella sobre todo, en el que se encontraba y en el que se encuentra aún hoy todavía, no es para menos que se angustie”. Pero reconoció: “Tendrán que pasarlo, ponerse de acuerdo, aprender a que hay unas niñas en el medio y tendrán que sobrellevar esto y buscar un equilibrio en el diálogo”.

Por otra parte, contó detalles del momento en el que el intérprete conoció a su hija. “Paulo vino porque Rocío le avisó la fecha de la cesárea, el horario. Hubo un diálogo permanente durante el día, primero él con Rocío y después conmigo. Él viene antes de que se produzca la cesárea, se instala en la habitación y una vez que la bebé ya estaba en la parte de neo, él se queda a verla. Yo le saqué la foto que subió”, reveló.

