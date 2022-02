Guillermina Valdés publicó una foto con su hermana y estallaron las redes: “Son iguales”

Guillermina Valdés y su hermana Lucía (Foto: Instagram)

“Con mi hermanita hermosa”, escribió Guillermina Valdés, junto a un emoji de bomba a punto de detonarse y un corazón para referirse a una foto junto a Lucía Valdés, su hermana. Y los comentarios no tardaron en multiplicarse en la publicación, que hasta el momento acumula más de 15 mil “me gusta” y contando.

“Son iguales”, es la frase que más se repitió entre los mensajes que le dejaron algunos de los casi tres millones de seguidores que acumula Valdés en su Instagram. Incluso, algunas amigas famosas como Mey Scápola y Paola Krum se hicieron eco del parecido entre las hermanas.

Entre tanto comentario con buena onda, no faltó un reclamo por parte de Marcelo Tinelli en la misma sintonía: “Me tiene abandonado mi cuñada”, dijo el conductor de ShowMatch (El Trece) arrobando a hermana de su mujer. Rápida de reflejos, Lucci -tal es su apodo- le hizo una promesa: “Pronto juntada familiar”, le escribió junto a un corazón rojo.

El posteo de Guillermina Valdés junto a su hermana Lucía, que cosechó varios comentarios e incluso un divertido reclamo por parte de Marcelo Tinelli para su cuñada (Foto: Instagram)

Lucía tiene 35 años, es abogada y en los últimos años cobró cierta notoriedad al abrir su Instagram al mundo. Oriunda de Necochea como su hermana, tiene una hija llamada Mora que se lleva muy bien con su primo Lorenzo, el hijo de Guillermina y Tinelli. Amen del reclamo que le hizo el conductor, las familias suelen encontrarse en la localidad balnearia para disfrutar de la playa y distintos momentos de relax que suelen compartir en las redes sociales.

Hace exactamente un mes, Guillermina y Marcelo cumplieron nueve años juntos y lo expresaron con mucho cariño en sus respectivos perfiles sociales. La modelo y empresaria fue la primera en celebrar junto a sus seguidores a través de sus historias de Instagram: “9 años contigo”, escribió, junto a una postal donde se los ve abrazados y sonrientes. El conductor reposteó la imagen y le declaró su amor: “Te amo, felices nueve años mi vida”. Unas horas más tarde Marcelo se conmovió al leer una publicación de una cuenta que suele compartir contenido sobre la pareja y lo publicó en sus stories: “¡Feliz aniversario! 9 años compartiendo la vida, con un hijo hermoso y una familia hermosa que lograron formar”.

“9 años de estar en los buenos y malos momentos, donde tuvieron sus crisis como cualquier pareja, pero pudieron salir adelante. Brindo por ustedes, por su amor y porque sean muchos años más de amor y compañerismo”, culmina la publicación que replicó el conductor. A raíz de sus románticos posteos, también recibieron felicitaciones de sus seguidores en sus respectivas cuentas de Instagram.

En enero pasado, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli celebraron nueve años en pareja (Foto: Franco Fafasuli)

A fines del año pasado, la diseñadora de zapatos había destacado las cualidades que más aprecia del conductor de ShowMatch, en diálogo con Teleshow,: “Su energía, su confianza, su entereza, su templanza; tiene muchas cosas que son valores que yo puedo admirar y aprender también muchas veces”. Feliz por la familia ensamblada que formaron juntos, también destacó la personalidad de su pareja: “Lo emprendedor que es, genera todo el tiempo espacios, no solo laborales sino de otro tipo también, en lo social. A él le gustan muchos los encuentros, es una persona con la cual me enriquezco también, y me pasa lo que decía antes: somos diferentes, nos enriquecemos”.

A su vez, Guillermina aseguró que aunque han tenido diferencias en el pasado, pudieron trascender aquellos aspectos y complementarse. “Somos una pareja que es muy par, nos sentimos pares, no es que uno tiene algo sobre el otro, que uno necesita al otro. Elegimos compartir este momento de la vida juntos, y entendemos que queremos que siga así siempre, porque uno cuando está en pareja siente eso”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: