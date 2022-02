Las lágrimas de Dalma Maradona ante el mensaje de Claudia Villafañe por su embarazo

En La noche de la V, Dalma Maradona recibió un emotivo mensaje de su mamá

Fue una de las noticias de la semana en el mundo del espectáculo. Por el calibre del personaje en cuestión y por lo sorpresivo del anuncio, que redobló su impacto. Este lunes, durante su participación en Un día perfecto ( Radio Metro), Dalma Maradona contó que está esperando su segunda hija con Andrés Caldarelli. La actriz anunció su embarazo sin demasiados rodeos. Y tampoco jugó al misterio con el sexo ni con el nombre. Feliz con la novedad, dijo que esperan una nena y que con su pareja ya tienen decidido el nombre: Azul. Cabe recordar que la actriz y su marido ya tienen a Roma, que en marzo próximo cumplirá tres años.

Mientras en el estudio todo era alboroto y alegría, su hermana Gianinna se sumó a la fiesta y mandó un mensaje en modo celosa“. Estoy escuchando, ¿a mí nadie me felicita?”, dijo la flamante tía que no será madrina, porque ya lo es de Roma. Luego, en sus historias de Instagram, felicitó a su Dalma y a Andrés y se mostró feliz: “Lloro de nuevo, Roma y Azul, los mejores regalos siempre. Felicidades sis (sister, hermana) y a vos que sos el uno de la familia desde que llegaste, gracias de nuevo (a su cuñado). Estoy muy orgullosa de esta hermosa familia, los amo fuerte”.

Dalma Maradona anunció su embarazo

Por su parte, la que había mantenido bajo perfil fue la futura abuela, Claudia Villafañe. Hasta este sábado, cuando durante la visita de su hija a La noche de la V, le dedicó unas emotivas palabras a pedido de la producción del ciclo de América. Todo ocurrió en medio de las felicitaciones de la conductora Flor de la V, los invitados Ángela Leiva y Cris Vanadía, y el staff del programa.

“Qué decirte que ya no sepas... estoy muy orgullosa por la mujer que sos, por la familia que formaste”, comenzó la empresaria, mientras las imágenes la mostraban junto a Dalma en diferentes momentos de sus vidas. “Gracias por hacerme abuela nuevamente, Azul va a traer luz a esta familia”, cerró Claudia, ante los aplausos de todos y el rostro emocionado de su hija.

De vuelta en el piso, y mientras se secaba las lágrimas, Dalma contó cómo vivía su madre la noticia de su embarazo. “Si a ella le preguntás, te dice ‘yo vine al mundo a ser mamá. Entonces, es algo muy fuerte lo que a ella le pasa. Si fuera por ella, yo tendría que tener mil hijos. Pero le dije que con este terminaba todo”, bromeó, y luego se puso seria respecto a ciertos mandatos sociales.

La reacción de Gianinna Maradona al embarazo de Dalma

“Cuando tuve a Roma me preguntaban ‘¿para cuando el hermanito?’, y yo contestaba ‘no sé’. Y me pasa ahora, que estando embarazada de una nena, me dicen ‚¿para cuándo el varón?’ Ni idea”, afirmó. Y por último, se refirió a la posición de su hija respecto de la llegada de la hermanita. “Me encanta lo que le pasa, todos los días se levanta y le da un beso a la panza. Hay que ver cuando se materialice”, observó con ironía.

Durante la nota también remarcaron cómo habían mantenido la información bajo siete llaves. En que luego de dar la noticia al aire de la Metro, y ante el estupor de sus compañeros, Dalma reveló que solo estaban al tanto de la novedad el círculo familiar más íntimo. Aún asombrada, contó cómo le dijeron a su hija. “Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, le preguntaron y la nena había entendido todo: “Sí, un bebe”. Dijo que sospechó que podría estar embarazada porque en su viaje a Nápoles se había sentido mareada y había tenido vómitos.

SEGUIR LEYENDO: