¿Ricardo Fort reencarnó en Zac Efrón? Los mejores memes sobre el cambio de look del actor

Zac Efron y su gran parecido con Ricardo Fort

En las últimas horas, Zac Efron revolución las redes sociales en esta parte del mundo porque llamó la atención con una foto que publicó en el que luce su renovado look. Es que el actor estadounidense, así como muchas figuras de porte mundial, se vuelve tendencia cada vez que cambia su apariencia. Pero esta vez lo que sorprendió fue su gran parecido a una personalidad argentina.

Es que Efron se mostró con un bigote muy marcado y una pose que muchos no tardaron en señalar como muy similar a Ricardo Fort. La postal llegó al mundo a través de la cuenta de Instagram del ex Troy Bolton, ya que realizó un posteo junto a su hermano menor, en el que se los ve a ambos pasando la tarde y jugando al golf en la Isla Santa Catalina, de California. Los “me gusta” y los comentarios no tardaron en llegar desde el primer segundo en que Zac compartió la singular foto con sus seguidores.

En Argentina este gesto causó un furor desmedido dado el parecido con el mediático conocido como “El Comandante”, quien falleció el 25 de noviembre de 2013. En Twitter, se pudieron leer comentarios como: “El espíritu errante de Ricky Fort encontró espacio ameno para suceder su legado desde el cuerpo de Zac Efron” o “Parece que se viene la biopic de Ricardo Fort. Zac Efron se va a poner en la piel del Comandante”, o también “Quiero que se abra una escuela internacional para ser Ricardo Fort y que Zac Efron sea el presidente honorario”.

La foto de Zac Efron que despertó una catarata de comentarios por su parecido con Ricardo Fort (Foto: Instagram)

Pero también cosas del estilo: “No entendí si es Zac Efron o la reencarnación de Fort. O ambas”, “Zac Efron evolucionó en Ricardo Fort” y “Ricardo no se murió, Ricardo no se murió, Ricardo vive en Zac Efron la puta madre que lo parió” o también: “Todos Zac Efron, pero, ¿nadie se pregunta que hace al lado de Mike Amigorena?”, en referencia al supuesto parecido del hermano de Zac con el excéntrico actor argentino.

Y a partir de allí, los memes no tardaron en llegar, con comparaciones y chistes que llegaron al límite de lo absurdo, como para animar un poco la jornada en la red social “del pajarito”, habitualmente hostil en sus opiniones.

Algunos de los mejores memes que se hicieron en redes sociales por el parecido entre Zac Efron y Ricardo Fort (Fotos: Twitter)

En mayo del año pasado, Efron causó revuelo cuando apareció un video en el que se lo pudo ver con el rostro aparentemente deforme y despertó cientos de sospechas sobre una supuesta mala reacción al botox.

A través de Instagram, el actor de diversas películas como la saga infantil High School Musical y famoso por su activismo ambiental, compartió una serie de fotografías durante su visita al Museo de Arte Antiguo y Nuevo (MONA), en Tasmania, Australia.

En ellas, Zac posó con naturalidad y con un rostro muy parecido al que se le conocía hasta antes del escándalo de hace unas semanas, en donde también se especuló que el actor pudo haberse sometido a un procedimiento estético como la “armonización facial”.

En aquella ocasión, las redes sociales también reaccionaron con respecto al “retorno” del viejo rostro de Efron y el nombre del actor se volvió tendencia. Desde Twitter, cientos de usuarios compartieron sus impresiones de la nueva apariencia del actor. “La mala para todos los que juzgaron la carita de Zac Efron … yo siempre mantuve la fe. Amén”, escribió un usuario de la plataforma. “¿Ya ven? Les dije que sólo era una mala foto de Zac Efron. Estás bien pinche hermoso”, “Les hizo ‘así’ a todos los que se burlaron de él, es un papucho”, expresaron otros cibernautas.

