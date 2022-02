L-Gante rompió el silencio luego del allanamiento a su casa: “Es una estrategia para perjudicarme”

El cantante de cumbia fue denunciado por vecinos de su barrio

Esta mañana, la Policía Bonaerense allanó a L-Gante, el popular cantante de cumbia 420, luego de que fue denunciado por sus vecinos de General Rodríguez tras un confuso episodio en donde, aseguran, el músico disparó un arma de fuego luego de acusar a una persona de su barrio de haber entrado a su casa a robarle. La Justicia no tiene dudas de que Elián Valenzuela participó de esa pelea, en la que también estuvieron involucrados otros vecinos de su barrio. Durante el allanamiento, se encontró sólo una réplica de arma de fuego. Además se lo citó a indagatoria por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas tanto a el como a su novia Tamara Báez, confirmaron fuentes del expediente a Infobae.

Mientras sucedía el allanamiento, L-Gante compartió una historia en sus redes con imágenes de las camionetas de la policía en su casa, que luego borró. Y en horas de la tarde, rompió el silencio en una improvisada rueda de prensa en la puerta del barrio privado de Moreno donde vive. Bajó de su automóvil en compañía de su manager Maxi “El Brother” y su abogado Alejandro Cipolla y se prestó a la requisitoria periodística. El músico saludó de muy buen humor y antes de dar su testimonio, tomó su teléfono celular: “Vamos a hacer una historia, ya que estamos”, advirtió antes de filmarse en modo selfie y empezar a contestar las preguntas para dar su versión de los hechos.

“Hay una cosa que agradezco que me hicieron levantar temprano, a las 9 de la mañana. Todo bien tratado, pero porque estás en un country”, señaló respecto de los allanamientos. Y agregó: “Salgo de acá y me entero que en la casa del barrio me rompieron la puerta. Entraron como si fuera el Chapo L-Gante, saltaron el paredón. Y una vez que la atendió mi mamá fue más tranquilo”. Cabe recordar que el cantante se mudó a un barrio privado mientras refacciona su casa en el barrio Bicentenario, cerca de donde creció y donde todavía vive su mamá, Claudia.

La pelea donde se involucró L-Gante

Ante la pregunta de qué había encontrado la policía, el que respondió fue Cipolla: “Un arma de juguete. El arma de un nene”. Y el músico continuó con su testimonio: “Yo solo digo las cosas que pasan. Todos la pasan si vivís en un barrio, podés tener una discusión con un vecino. Podés ver armas, no digo que las tengas, pero están, andan en el mundo”. Y consultado sobre las versiones de que el músico había disparado, volvió a responder el abogado: “Eso es todo mentira, y mañana se va a dirimir”.

L-Gante se refirió al vecino con el que tuvo el altercado: “Vive a dos casas de mi casa. Es un pibe que anda en otra, yo nunca tuve trato con el chaboncito ese”. Y dio su interpretación de los motivos del conflicto: “Quieren lucrar conmigo. Hay gente que los está impulsando, porque quizás son oposiciones mías o de alguien más grande y confunden también. Pero como dije recién, el motivo y el por qué es porque el movimiento es grande y quieren ensuciar a un pibe. A mí me está yendo bien ahora pero yo me acuerdo cómo me costó, lo que es sumar cien pesitos por día. Pero que la cuenten como quieran, son gente que están accionando alrededor mío, queriéndome perjudicar”.

A continuación, Cipolla se refirió a la continuidad del caso en la esfera judicial: “Mañana recién comienza, hay que ver si la fiscalía lo procesa o no. La verdad que es una locura, hoy no me permitieron el acceso al allanamiento, la doctora (Alejandra) Rodríguez de la Fiscalía 9. Es algo que nunca sucedió, llamé al juzgado de garantías y de forma vergonzosa me dijeron que ellos no podían hacer nada, no sé si por temor a que a ellos los nombraran. Es una locura, a la madre le rompieron la puerta como si fuera un delincuente”.

La imagen del allanamiento que el artista subió a sus redes sociales y luego borró.

En este sentido, el músico agregó: “Con eso te das cuenta que nos están queriendo hacer un juego, yo sigo siendo yo, mi vida sigue y no me voy a enfocar en la gilada. A mí no me van a desviar la mente ni mi forma de ser, ni a hacer que diga algo que no quiera decir. Tengo la gente que me está haciendo el aguante cuando pido que me acompañen a un lugar. Como mañana a la fiscalía, vamos a ver”, aseguró.

Luego los periodistas lo consultaron sobre el espectáculo que brindará el fin de semana: “Se viene un show gratis para todos, sin costo del Estado ni de entradas, en Tecnópolis este domingo. Seguro vamos a ser un montón de gente y están todos invitados”, señaló. Y sobre si creía que había relación entre el allanamiento y el show, aseguró: “Muchos no quieren que vean el verdadero poder. Pero déjenme tranquilo”, sentenció y volvió a referirse al concierto con entusiasmo: “Dura una hora y media, somos alrededor de veinte personas el staff, más los técnicos, varias familias”, señaló.

“En el barrio, gente que venga a hablar mal de mí, más que mandado a hacer, no hay. Porque yo no tengo historia”, continuó. Y cuando se le preguntó si a partir de estos hechos iba a andar con más cuidado, respondió: “Yo soy un pibe piola, de barrio y tenemos códigos. Lo que yo hice, para dejarlo claro, pude hablar con el chabón. Yo no te voy a denunciar, no te quiero mandar en cana. Pero a mí me están tirando la mierda todos, quizás le ofrecen plata. Y a mí me entraron a robar y no lo lograron. Que se equivoquen los demás, pero yo firme. Podría estar mostrando la cara de personas a quien quisiera acusar, pero no soy botón”.

SEGUIR LEYENDO: