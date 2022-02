Nito Artaza habló del accidente en el que atropellaron a un motociclista

En las últimas horas, Nito Artaza fue protagonista de un accidente en la vía pública de la ciudad de Mar del Plata: el auto en el que iba atropelló a un motociclista que tuvo que ser derivado a un hospital.

Según lo que contó el propio humorista en una nota con Intrusos (América), ocurrió luego de que su asistente lo pasara a buscar para llegar a hacer la función de la obra Los 80 están de vuelta, la cual encabeza en el Teatro Atlas. Y cuando estaban en viaje, doblando por la tradicional Avenida Colón de la ciudad “Feliz”, el vehículo chocó con una moto. Lo que habría pasado, según el relato de Artaza, es que el vehículo no alcanzó a frenar correctamente, ya que la calzada estaba mojada debido a la lluvia.

“Fue un día de lluvia y un susto que tuvimos, porque mi asistente me fue a buscar a casa y entonces salió así para la izquierda... Y justo venía una moto y chocó. Felizmente, y gracias a Dios, lo llevó al hospital. El señor estuvo muy calmo, era un muchacho muy joven. Y no le pasó nada, felizmente. Se hizo todos los estudios, arreglaron el tema del seguro, obviamente. Pero fue un gran susto. Pudo haber sido muy, muy grave”, reseñó el marido de Cecilia Milone en diálogo con Gonzalo Vázquez para el programa conducido por Florencia de la V.

En cuanto a las responsabilidades por el choque, Artaza consideró que “hay que determinar como fue la maniobra”, a la vez en que admitió que el automóvil que lo transportaba efectivamente “resbaló, sí, porque estaba lloviendo”.

Nito Artaza protagonizó un accidente con un motociclista que terminó en el hospital

“Se ve que el muchacho dominaba muy bien la moto porque la pudo controlar y la puso al costado del auto. Felizmente no se fue para abajo (del auto). Pero prácticamente pasó por sobre el capó. Tratamos de estacionar porque era la avenida Colón, nos pusimos hacia un costado para no causar otro accidente. Y bajamos. Yo suspiré cuando vi que el muchacho estaba con la moto, parado. Pero la moto sí, en la parte del plástico se rompió”, contó.

Asimismo, el cómico dijo que tras el choque “dejamos la moto en el garage de donde estamos viviendo”. Y que también le llamó la atención “la serenidad” del motociclista. “Me dijo: ‘Quédese tranquilo porque estoy bien’. Le dije a Carballo (su asistente): ‘Llevalo al hospital por favor y arreglen todo lo del seguro’. Y me llevó hasta el teatro un transeúnte que pasaba por ahí”, recordó Artaza. Por último y para cerrar, se permitió una broma: “Fue la única vez que llegué tarde al teatro este año, eh”, dijo con una sonrisa.

A mediados de enero, Artaza había sido noticia por una supuesta crisis matrimonial con Milone. Sin embargo, y en diálogo con Teleshow, las partes de la pareja lo desmintieron, aunque admitieron que hubo un cortocircuito en la pareja por una razón meramente doméstica.

“Vamos a alquilar otro departamento. Porque este en el que estamos, lo dejamos: no está en buen estado, no funciona nada. Y Cecilia alquiló otro donde Diego, nuestro perro está más cómodo y después voy yo con él”, contó Nito. “Cecilia no esperó que yo arregle con la inmobiliaria, tiene menos paciencia. Y alquiló otro. Y bueno, tendré que mudarme ahí, jeje”, agregó el cómico.

Asimismo, Artaza admitió que “existió el enojo de ella” ante esta situación. “Quizás yo no la escuche antes. Y ella es más determinante y alquiló otro departamento. El que estábamos tenia vista al mar pero está con el balcón roto, no había agua caliente, se nos inundó un baño, no funciona el microondas, los cables en el piso y en la pared, pelados. Parecía una película, jeje”, describió el inmueble en el que estaban conviviendo.

A comienzos de la temporada de verano, Nito Artaza y Cecilia Milone enfrentaron rumores de separación

“Lo tuvo que limpiar una semana. No se cómo alquilan un departamento así. Y... ¡en dólares!”, enfatizó Artaza.. “Pobres los turistas, con razón vienen cinco días y se van. Así que bueno... Cuando arregle y le pase me mudaré con ella”, cerró Nito.

En tanto, Milone dijo que “con Nito sí, tuvimos un tema con el perro. Una vecina loca que inventa idioteces. Cuando el perro está todo el día con nosotros, solo cuando cenamos lo dejamos”, al respecto de un altercado con una vecina que se quejaba por el comportamiento del perro de la pareja. Y coincidió en su apreciación por la propiedad que habían alquilado para la temporada. “En medio de eso, nos estafaron de la inmobiliaria y nos dieron un departamento que anda todo mal y cómo está pago es un quilombo”, dijo.

