Silvina Escudero posó desnuda para dejar un mensaje reflexivo en las redes

Con una profunda reflexión y sin ropa, Silvina Escudero revolucionó las redes sociales. Es que la bailarina quiso compartir con sus seguidores el camino que la llevó a aceptarse y a quererse cada día más. Y para eso, se fotografió tomando sol sin traje de baño. “Desnuda, mi mejor versión. Pero desnuda en mi alma, en mi personalidad, ser como soy, sin fingir… desnuda y trasparente”, escribió para su más de millón y medio de seguidores.

La bailarina de 38 años destacó que, con el tiempo, aprendió a aceptarse con sus defectos y sus virtudes. “Amo ser como soy. Me hago cargo de como soy, con todas mis características, las que abrazo y las que trato de modificar. Pero ese es el camino, conocerse para amarse”, afirmó.

En ese contexto, la actriz que integra el elenco de Sex, viví tu experiencia, la obra de José María Muscari, en donde se luce con distintos cuadros de baile junto a Celeste Muriega, invitó a contagiarse de su nueva postura: “Les deseo el mismo camino, seamos más buenos con nosotros mismos”.

Silvina Escudero posó desnuda (Instagram: @escuderosilvina)

No es la primera vez que SIlvina posa en sus redes sin ropa. En diciembre de 2021, posteó una foto en topless y otro texto. “Me niego a vivir en el mundo ordinario, como una mujer ordinaria, a establecer relaciones ordinarias. Necesito éxtasis, el cosmos, las estrellas, la magia”, fue la frase de la escritora francesa Anaïs Nin que la hermana de Vanina eligió en esa oportunidad. “Siento que me define tanto esta frase. Sobre todo necesito seguir creyendo en la mágica, lo mágico. Así soy y así amo ser. Me conecta con mi felicidad”, sumó quien se encuentra en pareja con Federico, con quien llevaba cuatro años de relación y varias rupturas.

La segunda foto que compartió Silvina (@escuderosilvina)

“Volví a estar en pareja con mi ex. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, dijo hace algunos meses en el ciclo Es por ahí.

En esa oportunidad, también destacó que prefiere evitar exponer a su pareja en los medios. “En cuatro años me ha acompañado a todos lados, pero siempre detrás de cámara. No lo quiero exponer, ya lo hice durante muchos años en mi vida, me parece que ya no”, sostuvo. Por último, manifestó: “Él siempre quiso ser padre y yo siempre retrasé un poco eso, pero bueno, estamos diferentes hoy. Nos encontramos más grandes. Me parece que estuvo bueno que cada uno haya vivido su vida en todos estos meses”.

“Les deseo el mismo camino, seamos más buenos con nosotros mismos”, escribió Silvina Escudero

En el 2020 la bailarina se había referido a su decisión de congelar óvulos: “La obra social no te lo cubre, salvo que estés padeciendo una enfermedad que requiera que tengas que sacarte óvulos para después ser madre, o que tengas algo que pueda afectar tus óvulos. Pero en mi caso, que era una decisión de no ser madre en este momento pero sí en dos o diez años, no, lo tenés que afrontar vos”.

Más detalladamente, sobre sus intenciones de tener hijos, indicó: “Obviamente si busco hoy o en tres, cuatro años, voy a buscar de manera natural. El reservorio ovárico lo tengo por si a los 45 quiero ser madre. Pero, sí, el deseo de ser madre creo que lo tengo hace varios años. Lo que pasa es que como persona exigente que soy, que para algunas cosas es bueno y para otras no, me generan mucha inseguridad determinadas cosas. Quiero estar con alguien que sea para toda la vida, necesito tener la parte económica asegurada… La verdad es que es muy difícil que todos los patitos estén encasillados para que todo sea óptimo y perfecto. Pero ya llegará”.

