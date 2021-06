Silvina Escudero confirmó la reconciliación con su ex: “Es como la décima oportunidad que nos damos”

Silvina Escudero confesó que volvió con su ex (Video: "Es por ahí" - América)

Tras más de ocho meses disfrutando de la soltería y en medio de rumores de romance con Mariano Martínez, Silvina Escudero confirmó en las últimas horas que se reconcilió nuevamente con su ex, Federico, con quien llevaba cuatro años de relación.

“Volví a estar en pareja con mi ex. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”, comenzó relatando en su visita a Es por ahí, el programa matutino de América que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Al ser consultada por cómo tomó su novio los rumores que la vinculaban con el galán de telenovelas, ella fue contundente: “No dice nada porque me conoce hace cinco años ya, imaginate que...Aparte en el verano, cuando uno está soltero siempre te tiran mil novios, mil embarazos que nada que ver”. Y aclaró: “Con Mariano Martínez nunca salí, nunca tomé un té. No lo conozco, pero siento que no es mi tipo”.

Por otra parte, destacó que prefiere evitar exponer a su pareja en los medios. “En cuatro años me ha acompañado a todos lados, pero siempre detrás de cámara. No lo quiero exponer, ya lo hice durante muchos años en mi vida, me parece que ya no”, sostuvo. Por último, manifestó: “Él siempre quiso ser padre y yo siempre retrasé un poco eso, pero bueno, estamos diferentes hoy. Nos encontramos más grandes. Me parece que estuvo bueno que cada uno haya vivido su vida en todos estos meses”.

A principios de mayo, cuando la bailarina todavía estaba soltera, había contado cómo era el protocolo para sus citas. “Con las personas que salí en esta época las he bañado en alcohol... a un chico casi que le metí el dispenser de alcohol en gel en la boca. Con todo el tema de la pandemia no es fácil conocer gente, tampoco. Así que baño a cada uno”, explicó entre risas en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La OnceDiez).

Silvina Escudero habló de los protocolos que implementa cuando tiene una cita (Audio: Agarrate Catalina, La OnceDiez)

Sus meses de soltería han transcurrido con encuentros en los que siempre primó “el distanciamiento, encontrarnos en lugares al aire libre”. Sin embargo, con un hombre aplicó un protocolo mucho más estricto y elevado: “Le pedí los (estudios de) anticuerpos (risas). Le pedí hisopado y el de sangre, (la prueba de) anticuerpos, porque esa persona ya había tenido covid y me trajo los papeles”, dijo Silvina. “Antes lo bañé en alcohol, desde el pelo hasta la punta de los pies. Ay, pobrecito... Le decía: ‘Disculpá, pero es la única manera que yo puedo tener tranquilidad, es así’. Y si no, no. Para estar conmigo, hay que traer los papeles del hisopado”, puntualizó Escudero.

Otro de los escollos generados por la pandemia que tuvo que enfrentar Silvina, fue el cierre de su escuela de danza, la cual llevada adelante con su hermana Vanina -quien por estos días está radicada en Uruguay junto a su familia-. “Es muy triste porque es algo que hicimos con amor, dedicación y mucho esfuerzo. Pero entiendo que lo que nos sucedió a nosotras, le esta sucediendo al país y al mundo entero. La mayoría de mis colegas tuvieron que cerrar, también, y todo este año lo vamos a atravesar de la misma manera complicada que el 2020″, analizó.

