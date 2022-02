Mientras sigue sin poder ver a sus hijos, Sebastián Domenech deberá aumentar la cuota alimentaria: “Esto es ridículo”

Una de las últimas fotos de Sebastián Domenech con sus hijos Maxi y Caro

Sebastián Domenech utilizó sus redes sociales para realizar un descargo contra la jueza que atiende en la causa por la revinculación de sus hijos Carolina y Maximiliano, que actualmente viven con su madre y a quienes hace seis años que no ve. Mientras espera que la Justicia establezca un régimen de visitar para que poder pasar tiempo con ellos, y que además los chicos puedan conocer a Sol, su hermana, la magistrada estableció que el periodista tendrá que aumentar el valor de la cuota alimentaria que pasa todos los meses para la manutención de los mellizos.

“Señora jueza, aún no tengo novedades en la causa para ver a mis hijos. La feria judicial ya terminó hace varios días, el descanso quedó atrás. ¿Cuándo va a ordenar la revinculación? ¿Cuándo va a hacer Justicia por los niños? ¿Así es en todas las causas?”, comenzó su descargo Domenech. “Y esto también debo contarlo, al menos para quienes están en la misma, porque al final somos muchísimos. El resto, sepa disculpar, pero ya no tengo más herramientas y con esto ya empiezo a sospechar de algo intencional por parte de la jueza por motivos que desconozco”.

El comunicador luego explicó a qué hacía referencia: “Insólito: hablo de la sentencia en el expediente ‘alimentos’, el lado B de la causa para poder ver a Caro y Maxi después de 6 años, un expediente al que siempre le cumplí con absoluta prolijidad, como corresponde. Pero esta sentencia va contra los propios mellis e incluso contra Sol. La jueza, tras actualizar la cuota alimentaria, sentenció que debo aumentar anualmente un porcentaje que supera ampliamente el porcentaje de la actualización anual de mi salario. Con lo cual... con el paso del tiempo no solo estaré impedido de poder cumplir con las necesidades de mi tercera hija (Sol) y mi actual hogar con Naty (su pareja), sino que tampoco podré hacerlo con la propia cuota para los mellis. Esto es ridículo...”.

El hilo de Twitter en el que el periodista Sebastián Domenech explicó el fallo de la jueza

“O sea que en un tiempo hasta superar el 100% y eso técnicamente va contra la propia sentencia. Además debo pagar un retroactivo que es una suma millonaria. ¿Por qué debo pagar esa ‘deuda’ si siempre cumplí con lo que ordenó la jueza? ¿De donde saco ese dinero? Más horas de trabajo no puedo conseguir”, continuó Domenech, indignado con el fallo.

Más allá del dinero, lo que más le importa es recuperar el vínculo con sus hijos: “La Cámara resolverá... Mientras tanto, no perdamos el eje: acá seguiré, esperando atentamente un nuevo movimiento en el expediente para ver y abrazar a los nenes. Señora jueza, una vez más, todo está en sus manos. Será Justicia”.

Domenech, que no suele hablar de su vida privada, se convirtió en noticia a fines del año pasado cuando contó que tras un conflicto con su ex pareja, desde hace seis años prácticamente no mantiene vínculo con sus hijos mayores, ahora de 11 años. En aquel momento, además, aseguró que se había enterado por terceros que los chicos no estaban asistiendo al colegio.

“El día que vea a mis tres hijos juntos va a ser el día más feliz de mi vida. Ahí voy a estar completo como hombre, padre y persona”, había deseado el reportero en diálogo con Teleshow. “El último contacto real fue un día en mi departamento, pasamos una linda tarde, me acuerdo que fue la primera selfie de Caro que me robó el teléfono”. Al día siguiente, quien había sido su pareja lo denunció, y de ahí en más todo cambió.

En ese momento, según afirma Domenech, durante los primeros meses tenían un régimen de visitas que la madre de los mellizos incumplía, hasta que un año después, radicó la denuncia. “Decía que le había pegado a uno de mis hijos. Se comprobó que era falsa. Cuando hay una acusación así, la justicia de familia activa protocolos y restricciones y ahora, la cautelar sigue vigente seis años después”.

Sebastián Domenech sabe que después de tantos años el proceso de revinculación no le resultará sencillo, ya que prácticamente tampoco hubo contacto telefónico. Pero sigue luchando por verlos, y aguarda una sentencia que no solo lo favorezca, sino que también contemple los derechos de los niños, de tener contacto con su familia.

Sebastián Domenech con Caro y Maxi, recién nacidos

