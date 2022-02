El divertido ida y vuelta de Sebastián Wainraich con un seguidor: “A mi novia le parecías un boludo”

La relación de los famosos con las redes sociales siempre fue muy ambigua. Mientras les sirven como una herramienta para cosechar más seguidores y promocionar sus trabajos, también son un espacio en el que son atacados por los llamados “haters”, que son los clásicos detractores que los criticarán hagan lo que hagan. Pero también, hay lugar para la ironía e incluso para que los internautas cambien su opinión sobre un determinado personaje. Esto último fue lo que le pasó a Sebastián Wainraich, que tuvo un inesperado diálogo con un seguidor.

Todo comenzó con un mensaje privado que recibió en su cuenta de Instagram. “Seba, a mi novia le parecías un boludo, pero fue a ver tu obra y le encantó”, le escribió un hombre cuya identidad el actor prefirió reservar. Fiel a su estilo, Wainraich le respondió: “¡Qué bueno! Ahora le parezco un boludo pero con una buena obra”. Divertido, el usuario le siguió el juego: “Exacto. Jajaja... ¿cuántas funciones te quedan?”. “6 en el Maipo”, le contestó rápidamente. “Quiere llevar a las amigas”, le aclaró el joven en cuestión. “Dale, que vengan a ver al boludo”, cerró Sebastián con humor.

Momentos más tarde, compartió una captura del chat en su perfil y agregó promocionando su último unipersonal: “Cosas que pasan en el DM de Instagram. Hacé como la novia de este chico. “Frágil”. Te espero”. Inmediatamente, el posteo se llenó de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron algunos de sus colegas. “Jaja. La nobleza de lo popular. Es de goma el de la tele. No es gente”, le escribió César Bordón, conocido por interpretar al mánager de Luis Miguel en la serie homónima. Paula Kohan tampoco pudo evitar sorprenderse: “Jajaja. No tiene desperdicio”, mientras que el músico Javier Malosetti admiró su templanza: “Sos hermoso. Yo lo hubiera mandado a la repucha digo”.

El insólito chat de Sebastián Wainraich y un seguidor

A mediados de diciembre, Wainraich había sido noticia después de que surgieran rumores de separación con Dalia Gutman, su pareja desde hace casi 20 años y quien también es la madre de sus hijos, Kiara y Federico. Fue Sebastián Pampito Perelló el que dio la noticia en el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve. “Son dos famosos que han pasado por todos los medios: radio, televisión, cine, teatro. Los dos son muy divertidos”, señaló el periodista y amplió cómo se habría sellado el acuerdo para el cuidado de los menores: “Se separaron hace muy poco tiempo y ella se quedó en la casa familiar con los hijos, pero tienen una manera muy particular de dividirse las horas con los chicos: ellos tienen otra casa y entonces, Sebastián se instaló en esa casa. Cuando le toca a él pasar los días con sus hijos, va él al departamento familiar y Dalia se va a la casa”.

Sebastián Wainraich y Dalia Gutman llevan casi 20 años juntos y tienen dos hijos en común

Sin embargo, fue la propia Dalia quien salió a despejar todas las dudas. “No, no estamos separados”, dijo en diálogo con Teleshow. Según sus estimaciones, el rumor pudo haber surgido porque emprendió un viaje sin su pareja. “Este fin de semana me fui con mi hija y mi mamá a Costa del este, hasta subí fotos y videos a mis redes. Sebastián se quedó en Buenos Aires porque tenía que trabajar y además, iba a llevar a Fede a ver a Duki que tocaba ayer y lo venían planeando hace mucho. Estamos juntos y bien”, explicó en ese entonces la actriz que acababa de recibir una muy buena noticia, ya que su espectáculo Cosa de minas estuvo nominado para los precios ACE como mejor espectáculo humorístico.

SEGUIR LEYENDO: