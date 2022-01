Quién es Diego Domínguez, el actor español al que relacionan con Lali Espósito en Madrid

Lali Espósito presentó sus nuevos temas, “Diva” y “Disciplina”, en la fiesta Bresh de Madrid bajo la mirada de Diego Domínguez

Un video de Lali Espósito bailando con Diego Domínguez en la fiesta Bresh en Madrid bastaron para que comenzaran a circular rumores de relación entre ellos. La actriz argentina viajó para filmar la nueva temporada de la serie Sky Rojo y desde allí lanzó sus nuevos hits “Diva” y “Disciplina”, temas que presentó en la popular fiesta a la que también había asistido el actor que brilló en la televisión argentina con sus personajes en Violetta (2012-2015) y Argentina, Tierra de Amor y Venganza (2019).

Luego de aquel papel en la ficción de Polka, en la que interpretó a Córdoba, un español que tuvo una historia de amor con el personaje de Anna (Candela Vetrano), el actor tenía planes de quedarse a trabajar en Buenos Aires, pero la pandemia truncó cualquier tipo de proyecto y puso en pausa a la industria audiovisual y teatral. Es por eso que decidió volver a Madrid, en donde vivía al momento en que fue convocado para trabajar en la tira que protagonizaron Eugenia China Suárez, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, y su coterráneo Albert Baró.

Lali Espósito y Diego Domínguez disfrutaron de la fiesta Bresh en Madrid

Nacido en Zaragoza, a Diego Domínguez el tiempo que compartió con sus compañeros y ahora amigos argentinos le alcanzó para convertirse “en un argentino más”, tal como aseguró a Teleshow en una entrevista en junio de 2019, en pleno éxito de ATAV. Incluso se había acostumbrado a decir típicas frases coloquiales como “che”, “ya fue”, qué boludo”, “cagar a pedos” o “estoy muy manija”. Por ese entonces, hizo una divertida salvedad sobre el acento con el que hablaba: “Lo digo a la española”.

VER TAMBIÉN Es español, se lució en “Violetta” y ya habla como un argentino más: quién es “Córdoba”, de “Argentina, Tierra de Amor y Venganza”

El actor español Diego Domínguez

El actor de 30 años vive en Madrid desde que sus 17. Allí estudió interpretación y realizó su primer trabajo profesional. Antes, a los 14, lo había hecho forma amateur. “Actuar es mi pasión y lo que más feliz me hace en el mundo. Me encanta sentirme realizado con mi trabajo”, decía el artista que no descartaba la posibilidad de quedarse en la Argentina por motivos laborales.

“Me encanta el teatro y el cine y la posibilidad de trabajar con directores y actores increíbles como los que hay aquí. Lo que más me gusta de Buenos Aires es la cultura teatral. Me parece algo fuera de serie, de mucha calidad. También me gusta mucho la feria de San Telmo porque se parece mucho a la latina de Madrid”, agregó por ese entonces quien se considera fanático de Rodrigo de la Serna y Ricardo Darín, con quienes le gustaría compartir un proyecto en algún momento de su carrea artística: “Absorbería todo el tiempo porque sé que se aprende mucho de ellos”.

Diego Domínguez tiene un millón y medio de seguidores de Instagram, con quienes comparte fotos de los distintos proyectos laborales que realiza, o de sus días de descanso y vacaciones. Pero lo curioso es que él no sigue a nadie -en su perfil figuran 0 (cero) usuarios seguidos-, ya que elige no detenerse en la red social ni “perder tiempo” distrayéndose mirando el contenido que puede publicar otra persona. Al menos así se ve desde su cuenta oficial. En tanto, hay muchos famosos que tienen perfiles paralelos para mantener uno privado y que solo quienes ellos quieran vean lo que postean.

SEGUIR LEYENDO: