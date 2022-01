Hacía un vivo en las redes cuando un ladrón intentó robarle: la curiosa reacción de Señorita Bimbo

Señorita Bimbo y Quintín

Entre los dos suman 300 mil seguidores en sus redes sociales, donde suelen hacer vivos. Sin embargo, su streaming de esta vez, tuvo un final diferente. Se trata de los comediantes conocidos en Instagram como Señorita Bimbo y Quintín que caparon en vivo el momento en el que un delincuente intenta robarles el celular. El video del momento se hizo viral y muchos usuarios cuestionaron las palabras de ella.

La dupla estaba tomando algo en un bar en la vereda y hablando hacia el teléfono cuando de golpe se escucha un golpe y se llega a divisar que el teléfono cae, junto con un vidrio. De inmediato el público pudo comprender lo que había pasado: un delincuente había intentado arrebatarles el teléfono con el que estaban transmitiendo, pero con un manotazo el actor pudo evitarlo.

“¡Casi nos roban el celular!”, dijo Quintín y de fondo se escucha a Bimbo gritar: “Obvio, estábamos regalados amigo, perdón. Yo también lo hubiera robado but you can’t (no pudiste)”.

Señorita Bimbo hacía un vivo y quisieron robarle

Dichas palabras de la humorista dejaron un tanto desconcertados a los usuarios, ya que de alguna forma justificaban el accionar del delincuente, tal vez rememorando el viejo refrán que reza que “la oportunidad hace al ladrón”. Al respecto, cuando compartió el video en Instagram, ella reflexionó: “El vivo que indigna porque no grité ‘¡Que vuelvan los milicos!’ Todo entero para más placer”.

“Perdón por reírme de la vida, es mejor que comentar en portales jaja. Recuerden que cada vez que explicas un chiste muere un hada patagónica. Y no nos robaron así que celebramos. Aceptar que hay otras realidades que rodean nuestros privilegios no es romanización chiks”, agregó.

Su compañero, por su parte, al compartir el video bromeó: “Daños colaterales de hacer un vivo con Señorita Bombo. ¿Qué nos habrá querido decir el universo con ésta señal en forma de robo? Policías en acción, reflejos rosarinos”.

Tras el violento episodio, ellos habían seguido transmitiendo unos minutos más y explicaron: “Ahora lo vamos a guardar (el celular). Buenos Aires, linda, furtiva”. Y luego destacó: “Qué reflejos Quintín. Lo que es ser un rosarino, lo que s conocer de robos... lo vieron todo”.

“Esto es vivo, yo les estoy dando muchísimo, quiero que lo valoren, ahora si voy a cortar y guardar porque nos van a robar y matar. Estamos bien, lo vimos venir todo, robadas, pero bien”, cerró al fin el streaming.

En el 2020 Señorita Bimbo se había referido en su programa de radio a los dichos de Lola Latorre al referirse a su relación con su padre tras enterarse de que éste tenía una relación extramatrimonial. “No te podés quejar si tu papá se cogió a alguien, pelotuda de mierda”, dijo.

Sus palabras indignaron a Yanina Latorre quien salió a defender a su hija y días más tarde Bimbo reflexionó: “Quería pedirte perdón, pedirles perdón. Honestas y sinceras disculpas. La verdad es que uno se equivoca. A veces, haciendo un programa donde hacemos humor, que es un delirio. Y la verdad es que no me estaba riendo de Lola. Ni siquiera de vos. Nos reímos de conceptos, de cosas, y haciendo humor uno a veces pistea. Y se equivoca y entendí tu molestia. Y si bien soy muy puteadora, y pienso que ‘pelotuda de mierda’ suena fuerte, pero no es tan ofensivo como pueden ser otras cosas, entiendo que las haya lastimado. Y a mí no me gusta lastimar a nadie”.

