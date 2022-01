La versión teatral de Casados con hijos, sin Érica Rivas, ya tendría fecha: cuándo estrenaría

La familia Argento en Casados con hijos

Hace dos años y medio se anunciaba con bombos y platillos el desembarco de la sitcom Casados con hijos al teatro. La obra se estrenaría en julio del 2020 para las vacaciones de invierno pero, con entradas agotadas, el debut debió suspenderse tras el avance del coronavirus a nivel mundial. Con los telones levantados, la pieza no pudo reprogramarse pero ahora, y sin el personaje de Érica Rivas, tendría fecha probable de estreno.

Hablando de las charlas entre Florencia Peña y Érica Rivas para que la actriz pudiera estar, el periodista agregó: “Esto es para la obra teatral que se va a estrenar en el verano del 2022-2023. Ojalá todo se solucione y Érica pueda estar”. De esta manera el tan pospuesto debut ya tendría fecha y sería para la temporada del año que viene, en Buenos Aires, lo que implica que para esa fecha, todos los protagonistas confirmados, incluida Luisana Lopilato que vive en Canadá con su marido e hijos, estará en la Argentina.

Dardo y María Elena en Casados con hijos

Además de las mencionadas actrices, el elenco lo completarán Darío Lopilato y Guillermo Frnacella, Coqui y Pepe Argento respectivamente y Marcelo De Bellis, Dardo Fuseneco, cuyo personaje estará sin su María Elena, lo que implicará un desafío para los guionistas que deberán explicar convincentemente dentro del argumento la ausencia del recordado papel.

Luego de un 2020 en el que prefirió llamarse a silencio, hace unos meses Rivas develó a Teleshow: “Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije. Lo volvería a hacer igual, no tengo ninguna duda: volvería a decir lo mismo”.

Es que, según su testimonio, a ella no la convocaron para firmar contrato como al resto de sus compañeros. En su momento la actriz había querido leer y revisar el guion antes de cerrar y ahí habrían comenzado sus diferencias con la producción, quienes en el 2020 comunicaron: “El personaje de María Elena no va a estar pues Érica Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó”.

Los escollos estuvieron en cómo reformular la historia para los tiempos que corren. Por eso, y si bien los guionistas Diego Alarcón y Axel Kustchevasky no brindaron detalles, una de las primeras cosas que se filtraron luego de que se confirmara en septiembre del 2019 pasado la vuelta de los Argento, fue que esta vez Moni sería una “mujer empoderada” y que Pepe dejaría a un lado sus actitudes machistas.

Que un artista no quiera firmar hasta ver el material hasta suena lógico, sin embargo el tiempo pasaba y Rivas seguía sin cerrar su participación, ni descartarla tampoco. Hasta que, días antes de comenzar con los ensayos de la obra, la actriz no habría llegado a un acuerdo con la producción, justamente porque no habría estado conforme con los guiones.

A mediados del 2020 se filtró un mail que ella le había mandado a los autores haciendo correcciones y comentarios sobre los chistes de la pieza. En los últimos días, se refirió a dicho correo en el ciclo Caja Negra: “Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto”.

