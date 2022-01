La tajante respuesta de Flor Vigna a una seguidora que la tildó de “anti femenina”

La flamante cantante compartió un mensaje que recibió a su cuenta de Instagram

Como buena influencer que es, Flor Vigna suele compartir el ida y vuelta que tiene con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram. Así fue como este martes por la tarde prendió la cámara frontal de su celular y grabó dos videos cortos que publicó seguidos.

“Terminé de entrenar recién y lo di todo. Cambié la cabeza y ahora me voy a mi clase de canto. Pero antes me puse a contestar un par de mensajitos porque hay mucha gente linda que me está mandando cosas por la música y hay otra gente que te manda opiniones de culo. Voy a subir dos mensajes totalmente diferentes”, dijo Vigna en el primero. Y en el siguiente, expresó: “Gracias a toda la gente que tiene buena vibra y a la que no, también gracias porque me re ayudan a crecer, a evolucionar, a reflexionar un montón de cosas copadas...”

Acto seguido, compartió una captura de sus mensajes privados con una seguidora que, a dos publicaciones de Flor, le respondió de una manera algo agresiva. “Ya no queda lindo lo anti femenina que sos, realmente sos un amor pero no queda lindo”, le puso en uno de los mensajes. Y en el siguiente, fue por más: “Dé un poquito más fina Flor, ya queda feo”.

Los mensajes que Flor Vigna cruzó con una seguidora que la acusó de "poco femenina"

Más abajo también pudo leerse la respuesta de la novia de Luciano Castro. “Es que es mi personalidad así. Me siento mejor así. Aunque no coincidamos, te deseo que seas muy feliz con tu estilo y libertad y yo también voy a intentar con lo mío”, cerró con un emoji de corazón rojo. Y para enfatizar su punto de vista, en donde alguien le cuestionó qué cosa es “femenina” y qué no, Vigna publicó dos fotos suyas durante performances distintas en La Academia de ShowMatch (El Trece): una lookeada como varón y otra con un reluciente y ajustado traje de bailarina.

Flor Vigna con aspecto "masculino", para responderle a una seguidora (Foto: Instagram)

Flor Vigna y su figura "femenina", en respuesta a una seguidora (Foto: Instagram)

Días atrás, Flor mostró un cambio de look en manos de su pareja. Es que en los días anteriores, Luciano sorprendió por lucir rubia su clásica cabellera de rulos negros. En una foto en la playa que compartió su flamante novia y que comentó hasta su ex, se lo puede ver visiblemente cambiado. El posteo de la ex Bailando consiguió miles de “Me gusta” y cientos de comentarios, entre ellos uno muy especial, el de Sabrina Rojas. “Buena”, escribió la modelo que a pesar de estar ya separada del papá de sus hijos está muy cerca de él. Ahora llegó el turno de Vigna, quien tal vez aburrida, quiso probar con otra alternativa.

“Cambio de look, perris”, adelantó en sus stories la ex Combate mientras preparaba una mezcla de color azul intenso y alistaba el pelo para que su novio se encargue de la aplicación del producto. “Salió ese pelito azul”, escribió junto a un emoji de corazón azul y un video compilando todo el paso a paso. El resultado, un diez rotundo por animarse al cambio y porque el colorista pasó la prueba.

“Te quedó increíble”; “Hermoso”; “Son una pareja genial”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores debajo del posteo. Ambos con su color de pelo original alterados, se rieron en todo el proceso demostrando la complicidad que los une.

Enamoradísimo y con un cambio de perfil mediático, hace unos días Castro tuvo un particular gesto romántico en sus redes sociales, las cuales hasta hace poco solo usaba para realizar acciones publicitarias. Y sorprendió a sus casi dos millones de seguidores al postear una historia con una contundente frase: “Y poco a poco, te fuiste convirtiendo en la persona que quiero para el resto de mis días”. El texto estaba acompañado por una pareja que circula sobre una moto, y sobresalen corazones a su alrededor. A dicha romántica frase, con un claro significado que habla de un amor para toda la vida, el actor le agregó un mensaje dedicado puntualmente a su pareja. “Chinita, agarrate fuerte”, le advirtió a su compañera.

