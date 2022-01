La noche de soltero de Chano en Mar del Plata: música de Pablo Lescano y fotos con famosos

Chano en la noche de Mar del Plata y, ¿soltero? (Fotos: Eduardo Aguada)

Este martes por la noche, a Chano Moreno Charpentier se lo vio de fiesta en un bar de Mar del Plata. ¿La particularidad? No estaba en compañía de su hasta ahora novia, Sofía Santos, en concordancia con los rumores de crisis entre los dos.

Así las cosas, en el lugar el cantante de Tan Biónica se encontró con Pablo Lescano -quien tomó la cabina del dj por un momento para pasar un poco de música en el lugar-, pero también con Nara Ferragut -con quien se fotografió-, Patricia Palmer, el Mago Sin Dientes, Miguel Ángel Cherutti, entre otros famosos que también estaban de fiesta.

Chano en compañía de Nara Ferragut

Chano Moreno Charpentier y Sofía Santos habían blanqueado su relación hace casi una semana. El cantante y la modelo se venían conociendo desde hace un tiempo y, el martes pasado, él compartió una foto de los dos, mientras que ella la replicó en su cuenta de Instagram.

Ese mismo día, Teleshow publicó en exclusiva un video de la flamante pareja en el lugar en el que se tomó dicha foto. Fue durante un almuerzo en un reconocido restaurante de la zona de Pilar. En las imágenes, ambos lucían relajados, ella vistiendo un short de jean y botas blancas; y él, con una camisa rayada y zapatillas. Y, haciendo caso omiso a la incesante lluvia de ese día, después del postre optaron por salir a la terraza del lugar para fumar unos cigarrillos al aire libre.

Pablo Lescano estuvo en la misma fiesta y tomó por un momento el control de la cabina del dj

Sin prestarle atención a los testigos ocasionales de la escena, Chano y Sofía se fundieron en un abrazo y se besaron con el sonido de la tormenta de fondo. Entonces sí, celular en mano, se tomaron la selfie en cuestión. Y ahí comenzaron los problemas: horas más tarde y al tomar estado público el video, decidieron borrar la romántica foto de sendos perfiles. Y, para peor, dejaron de seguirse en Instagram.

Para acentuar este momento de crisis, en los últimos días Sofía publicó una serie de tweets que llamaron la atención tanto de sus seguidores como de los fanáticos del ex cantante de Tan Biónica. Primero, la modelo retwitteó un fuerte mensaje que decía: “Los hombres no tienen algún momento en el que piensen: ‘¿Che, no estaré siendo medio pajero?’”.

Después, y en un lapso de tres horas, publicó una serie de comentarios que hicieron notar que no está pasando por un momento agradable. “Quiero despertarme y que esto sea un sueño”, expresó primero. “Si sienten algo raro es porque algo raro hay, siempre”, dijo después. Más tarde, continuó: “Wow, baldazo de agua de fría”. Y por último, publicó una frase, en inglés, de la canción All I Want, de la estadounidense Olivia Rodrigo: “I won’t fight for love if you won’t meet me halfway” (“No lucharé por amor si no me encontrás a mitad de camino”).

Nara Ferragut, Beto César y Patricia Palmer, también presentes en la misma fiesta en Mar del Plata (Fotos: Eduardo Aguada)

Luego de que se alertara por esta supuesta crisis y al tomar estado público sus mensajes en Twitter, Sofía decidió poner “privada” tanto su cuenta en esa red social como su perfil de Instagram. En tanto, en la red del pajarito, Moreno Charpentier se mantuvo en silencio entre el jueves por la noche y esta tarde de lunes: lo último que había escrito fue “The best is yet to come” (“Lo mejor está por venir”) y hoy reapareció avisando que ya están en venta las entradas para su próximo show en La Plata.

Chano Charpentier fue a almorzar con su flamante novia, Sofía Santos

Sofía es modelo, tiene 23 años y nació en la ciudad de Mar del Plata. Cuenta con una imponente presencia y actividad en Instagram, donde actualmente cuenta con más de 130 mil seguidores. Entre su contenido, suele mostrar el detrás de escena de muchas de las campañas que protagoniza al trabajar con distintas marcas. Asimismo interpreta el papel de Leti en la serie musical WTF!. Pero más allá de su nutrida agenda de trabajo, muchos seguidores y seguidoras -especialmente, fans de Chano- suelen destacar su gran parecido físico con Tini Stoessel.

