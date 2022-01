Luciano Castro se tiñó de rubio: el comentario de Sabrina Rojas en un posteo de Flor Vigna

Sabrina Rojas y Luciano Castro, ex con buena onda

“A veces hablo conmigo de ti”, escribió Flor Vigna en su cuenta de Instagram junto con una seguidilla de fotos de frases románticas y con una de ella con Luciano Castro en la playa en la que él llamó la atención por su nuevo look. La imagen además la comentó Sabrina Rojas.

En la postal se ve a la ex Combate y al actor posando ante la cámara junto con una tabla de surf, muy sonrientes y una de las cosas que más llama la atención es el pelo de él: se tiñó de rubio. El posteo de la ex Bailando consiguió miles de “Me gusta” y cientos de comentarios, entre ellos uno muy especial, el de Sabrina Rojas. “Buena”, escribió la modelo que a pesar de estar ya separada del papá de sus hijos Fausto y Esperanza está muy cerca de él, incluso hacen temporada juntos en Mar del Plata con la obra Desnudos.

Flor Vigna mostró el nuevo look de Luciano Castro

El posteo de Flor estaba acompañado por frases romántica, seguro dirigidas a su novio. “Quien te quiere hace que te quieras”, “Si fueras música, yo bailaría”, “Ven, seremos”, “A la mierda la lotería, tócame tú”, fueron algunas de las cosas que escribió.

La buena onda entre Rojas y Castro es una constante y se trasladó a Vigna y el Tucu López, pareja de la modelo. El viernes, los ex marido y mujer pasaron Fin de Año juntos con sus hijos en Mar del Plata con la ex Combate y el ex de Jimena Barón, que pasó Año Nuevo en Tucumán, los acompañó a través de una videollamada.

“Y así, este cuarteto del amor recibe el 2022″, escribió Rojas en su cuenta de Instagram junto con una captura de su pareja en Tucumán y una foto de ella con su ex y la pareja de éste.

El Tucu López, en videollamada con Sabrina Rojas

Cabe señalar que Sabrina y El Tucu se preparan para debutar con Emparejados, el nuevo programa de América con el que canal apuesta a los fines de semana. Se trata de un ciclo de espectáculos y entretenimientos que se emitirá los domingos de 19:45 a 21 horas a partir del próximo 9 de enero.

El formato del ciclo será un resumen de todo lo que sucedió en la semana. Además, tendrá invitada una pareja distinta para cada programa. Y los conductores serán los encargados de realizar un test y hacerles las preguntas al aire. Además, contarán con una sección especial llamada La Tapa, en la cual adelantarán los temas de los que se hablará la semana entrante.

¿Quiénes serán los panelistas? Una de ellas fue la encargada de anunciarlo, Débora D’Amato, quien aseguró que será parte del nuevo ciclo y que estará acompañada por Sebastián Pollastro (exparticipante de Gran Hermano 2017), May Martorelli (expanelista de El Show de los Escandalones) y Juan Etchegoyen (conductor de Mitre Live).

El Tucu, además, será el conductor de Epa Verano, junto a Julieta Prandi en el ciclo que ocupará el horario de Es por ahí, que encabezaban Soledad Fandiño y Guillermo Andino, de 11 a 13. Dicho panel estará integrado por Chantal Abad, Locho Losccisano, Guido Záffora y Fabián Rubino.

Por su parte Vigna acaba de lanzarse a la música y hace unas semanas habló de su relación con la ex de su novio. “Yo solamente puedo hablar cosas buenas de Sabri. Es una mujer muy copada, muy segura, me dio una bienvenida hermosa a su familia. Cuando lo conocí a Lu, me dijo que para el lo más importante es la familia y sus hijos y es re lindo. Me enternece un montón que sea así”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de ser madre, dijo: “Yo le pido a la vida que por favor aguante un cacho, porque estoy sacando mi música, empezando a autogestionar y producir todos mis proyectos, sé que necesito tiempo”.

SEGUIR LEYENDO: