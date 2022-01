Wanda Nara compartió una foto retro junto a Susana Giménez

Wanda Nara, emocionada por el cumpleaños de su hijo mayor

Este martes es un día muy especial para Wanda Nara. Es que Valentino, su hijo mayor fruto de su relación con Maxi López, cumple 13 años y, al verlo tan grande, la empresaria no pudo contener la emoción y le dedicó un tierno mensaje en Instagram, donde además compartió varias postales del adolescente.

“Gracias por enseñarme tanto, por regalarme el amor más sincero y puro. Por ser mi mejor amigo y mi pequeño amor. Sabes que siempre voy a estar gritando tus goles o simplemente dándote mi mano fuerte cuando la necesites. Cuánto orgullo me da tu fuerza y tu sacrificio en todo. Debes saber que tus metas y sueños se pueden hacer realidad si así te empeñas. Cuando alguien te diga ‘no’, o te lastimen no lo veas como un freno, sino como una oportunidad para buscar un nuevo camino. Feliz cumple amor de mi vida”, le expresó junto a algunas imágenes en las que se lo ve junto a ella, y también junto a sus hermanos, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

Más allá de esta tierna publicación, la mediática también aprovechó el cumpleaños de su hijo para repostear en sus stories una foto retro que una cuenta fan le compartió: en esa imagen se veía a la mayor de las Nara embarazada y de visita en el programa de Susana Giménez, allá por el año 2008. “Susana Giménez; y Valentino en la panza”, escribió.

La foto retro de Wanda Nara, embaraza de Valentino y en el programa de Susana Giménez

Días atrás, habían surgido rumores de una mala relación entre Valentino y Mauro Icardi, actual marido de Wanda, especialmente después de que Maxi comenzó a tener más contacto con los chicos. Además, luego del hecho que el futbolista protagonizó con Eugenia La China Suárez, del encuentro secreto en un hotel de París y de ver llorar a su madre, se dijo que el niño estaba furioso. Sin embargo, la hermana de Zaira se encargó de aclarar la situación, a través de su cuenta de Instagram, donde habilitó la sección de preguntas para responder las inquietudes de sus seguidores.

“¿Por qué no publicás videos para que dejen de decir que Mauro tiene mala relación con Valen?”, fue una de las consultas que recibió. A lo que ella respondió: “Me pasaría toda mi vida aclarando cosas, y creo que algunas son más que obvias”, aclaró restándole importancia al tema.

En ese sentido, y para que no queden más dudas, el delantero del PSG también le dejó un mensaje en este día especial. “¡Feliz cumpleaños”, le expresó junto a una foto en la que se ve a un Valentín más chico y abrazado a Icardi.

El saludo de Mauro Icardi a Valentino López por su cumpleaños

Tal es la buena relación de Mauro con los hijos de Wanda que la semana pasada, durante el cumpleaños de Francesca, explotó la polémica cuando Benedicto lo llamó “papi”. “Papi, vos ¿quién querés que gane?”, consultó el niño a Icardi, con absoluta naturalidad, acerca de su preferencia por un partido de fútbol. “Me da igual”, fue la despreocupada respuesta de Mauro, quien no miró al niño ni por un segundo, manteniendo la su vista clavada en la pantalla de su teléfono celular. No pocos seguidores de Wanda le hicieron notar la manera en que su hijo llamó a su marido, siendo que su padre biológico está muy presente en su vida.

