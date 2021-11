Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, en crisis: la reacción del ex futbolista y el comentario de Jimena Barón

Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo y Jimena Barón

A principios de este año, Teleshow confirmó la relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. Pero si bien se mostraron enamorados en repetidas ocasiones, también han evidenciado más de un ida y vuelta. Y ahora, parece que están atravesando una nueva crisis.

Juariu, en calidad de detective de los movimientos de los famosos en las redes sociales, descubrió este martes que, en las últimas horas, el ex futbolista eliminó las fotos que tenía junto a la hija de Diego Maradona en su cuenta de Instagram: “Osvaldo borró las fotos que tenía con Gianinna”, dijo la participante de Masterchef Celebrity 3 (Telefe).

Entre los posteos eliminó o archivó Osvaldo, está aquel que publicó cuando en agosto cumplió seis meses de noviazgo con Maradona. “Felices seis meses, Dinorah... Te amo”, había escrito el hoy líder de la banda de rock Barrio Viejo, acompañando a unas fotos en las que se ve a la ¿ex? pareja abrazados y mimándose, tomados de las manos y dándose besos.

Al mismo tiempo, la influencer puso en evidencia un críptico mensaje en una Instagram Story que publicó Jimena Barón. “Pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota a o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear mal. No es bondad, es inteligencia”, dijo la cantante y jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece) con altas dosis de ironía, al mostrar su progreso con una app que le mide los pasos de caminata.

La Instagram Story de Jimena Barón con una indirecta (Foto: Instagram)

Un rato más tarde, quien publicó una indirecta en sus stories fue Gianinna. “Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese. Cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese. Cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese, ‘Verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo”, dice el escrito que, aunque no especifica destinataria, está claro para qué lado apunta.

La Instagram Story de Gianinna Maradona después de la indirecta de Jimena Barón (Foto: Instagram)

Horas más tarde, Gianinna volvió a dejar otro mensaje sin destino claro cuando la versión de separación con Osvaldo se instaló en los medios y las redes sociales: “Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él”, escribió en letras blancas sobre un fondo negro.

La segunda Instagram Story de Gianinna Maradona cuando se instaló la versión de su separación de Daniel Osvaldo (Foto: Instagram)

A principios de este mes, la pareja estuvo presente en el estudio de Los Mammones (América). Jey Mammon entrevistó al ex futbolista, quien recordó el día que lloró de emoción luego de haber conocido a su ídolo Diego Maradona. Gianinna seguía el diálogo detrás de cámara en el estudio y evitó realizar alguna declaración buscando mantener su bajo perfil mediático. Sin embargo, eso no quitó que disfrutara de la presencia de su novio en el exitoso ciclo.

Fue la primera vez que asistieron juntos a un programa de televisión y que decidieron mostrarse en público. Si bien a fines de marzo, principios de abril -cuando decidieron blanquear su relación en las redes sociales- dejaron de ocultarse y optaron por vivir su amor de manera libre, no es común que ninguno de los dos haga referencia a su vida privada en ningún ámbito. Pero el conductor logró que su invitado se sintiera cómodo y no tuviera reparos en hablar de su pareja.

“Quiero ir a Gianinna ahora. ¿Cuándo la conociste? ¿Dónde la conociste?”, quiso saber Jey Mammon y de inmediato las cámaras mostraron a la hija de Diego y Claudia Villafañe, quien miraba atentamente lo que sucedía al aire y no podía evitar sonreír cuando veía a su novio, quien dio detalles de su relación. “Nos conocimos hace varios años. Somos amigos hace seis, siete años”, respondió buscando la complicidad de la diseñadora de moda, quien asintió con su cara.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo comenzaron su relación sentimental en 2021

Y el exfutbolista agregó: “Siempre fuimos amigos. Y bueno... como diría nuestro expresidente (Mauricio) Macri: ‘Pasaron cosas’”. Sus palabras provocaron las risas de todos los presentes en el estudio, incluso las de Gianinna Maradona, quien celebró con aplausos los dichos de su novio.

“Pero nunca pasaron cosas -advirtió Osvaldo- Siempre nos dijeron que era obvio que estábamos juntos. Siempre nos acusaron de eso”, dijo sobre las versiones que indicaban que él le habría sido infiel a Jimena Barón con Gianinna Maradona, quienes hasta ese momento eran amigas y vecinas ya que vivían en el mismo barrio privado de Tigre.

SEGUIR LEYENDO: