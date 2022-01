Harry Styles anunció su regreso a la Argentina

Harry Styles se presenta en Argentina

Después de tanta espera y de restricciones a nivel mundial por la pandemia de coronavirus, de a poco vuelven las figuras internacionales a pisar suelo nacional. Y este 2022 parece que por fin será el año de la vuelta de los mega shows. En ese marco, los fanáticos de Harry Styles pueden por fin festejar: se reprogramó la fecha que estaba prevista para 2020 y el músico podrá pisar escenario porteño.

El ex One Direction se presentará el próximo 3 de diciembre en el Estadio River Plate, debido a la gran demanda de tickets. Cabe recordar que el artista multipremiado se iba a presentar en el 2020 en el Estadio Hípico, agotó las entradas, pero se suspendió debido a las restricciones. La última vez que estuvo en un escenario argentino fue en el 2018 en el marco de la gira Live on Tour.

Harry Styles, el intérprete de Watermelon sugar regresará a Argentina

Al cambiar de lugar de la presentación, también se pondrán a la venta más entradas, que se podrán adquirir desde el miércoles 19 de febrero a las 14 a través de la web All Access.com.ar

Durante el último tiempo, Harry supo transgredir su faceta artística como cantante, compositor y actor, para expandir su impresionante potencial creativo en otros rubros como la moda y la industria beauty: recientemente presentó Pleasing, su línea genderless de cuidado personal, que no sólo lo convierte en un artista ilimitado sino que también lo consagra como uno de los máximos referentes de su generación.

Debido a la gran demanda, el concierto se mudará al estadio de River

Cómo se reubicarán las entradas

Todas los tickets adquiridos en aquella oportunidad serán válidos para este show.

- Entradas adquiridas de CAMPO VIP se ubicarán en el sector CAMPO VIP

- Entradas adquiridas de CAMPO se ubicarán en el sector CAMPO

- Entradas adquiridas de PLATEA PREFERENCIAL A se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTIN C y D

- Entradas adquiridas de PLATEA PREFERENCIAL D se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO C y D Entradas adquiridas de PLATEA MEDIA B se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTÍN E

- Entradas adquiridas de PLATEA MEDIA E se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO E y F

- Entradas adquiridas de PLATEA C se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL SAN MARTIN F y G

- Entradas adquiridas de PLATEA F se ubicarán en el sector PLATEA PREFERENCIAL BELGRANO H e I

¿Cómo pedir el reembolso?

Las personas que no puedan asistir y ya cuenten con su entrada podrán solicitar el reembolso a partir de hoy y hasta el miércoles 2 de febrero 2022 inclusive ingresando al link https://allaccesshelp.zendesk.com, seleccionando REEMBOLSO, y completando el formulario correspondiente. Una vez finalizado este período, los tickets se pondrán a la venta.

En Compras vía WEB con tarjeta de crédito se solicitará foto de frente del DNI del titular de la compra, foto de frente de la tarjeta de crédito con la que se hizo la compra y CBU, CUIT y ALIAS de la cuenta. Las devoluciones con tarjeta se verán reflejadas en el próximo resumen de cuenta o, en su defecto, en el siguiente, de acuerdo con la fecha de cierre de la tarjeta de crédito y/o los tiempos de procesamiento bancario.

Si la compra fue en punto de venta con tarjeta de crédito/débito se solicitará foto de frente del DNI del titular de la compra, foto de frente de la tarjeta de crédito con la que se hizo la compra, número de cupón y de autorización y CBU, CUIT y ALIAS de la cuenta (número y tipo de cuenta, banco) donde se acreditará el reembolso. Las devoluciones con tarjeta se verán reflejadas en el próximo resumen de cuenta o, en su defecto, en el siguiente, de acuerdo con la fecha de cierre de la tarjeta de crédito y/o los tiempos de procesamiento bancario.

Si la compra se realizó en efectivo en los puntos de venta , hay dos opciones: hacerlo mediante la página o concurrir al punto de venta de La Rural en Av. Santa Fe 4201 (frente a Plaza Italia) con DNI del titular de la compra. La devolución se realizará en efectivo en el mismo momento de verificada la titularidad de la compra.

Cuenta regresiva por ver al ex One Direction otra vez en Argentina

