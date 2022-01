La mala noche de Joaquín Levinton en Masterchef Celebrity: cruce con Tomás Fonzi y duelo con La Tigresa Acuña

Jueves de "última chance" en Masterchef Celebrity 3 (Telefe)

Noche de jueves de “última chance” en Masterchef Celebrity 3 (Telefe) y, con él, una oportunidad para escaparle al próximo domingo de eliminación. Después de un breve desafío en el que todos debían pescar un patito de goma de una pileta que les daría el orden para ocupar las distintas estaciones, quedaron ubicados cada uno en su lugar. Así, se abrió la puerta a la siguiente fase del desafío.

Luego de que concurrieran en duplas al mercado para hacerse de los ingredientes necesarios para realizar un plato libre, el jurado anunció: “Hoy habrá un pequeño imprevisto. Van a tener que cambiar su canasta con el compañero que tengan a su lado”, les dijo Donato de Santis a los participantes. “Tienen que cocinar con los ingredientes que eligieron los otros”, explicitó. Así, Luisa Albinoni intercambió ingredientes con Malena Guinzburg; Denise Dumas con Marcela La Tigresa Acuña; y Tomás Fonzi con Joaquín Levinton.

La circunstancia generó el primer cortocircuito de la noche. “A mí me dan lo de Joaquín? Ayyy... ok, ok”, se lamentó Fonzi en backstage. “A Dios le gusta hacer bromas pesadas y eso está más que sabido”, se rió el cantante de Turf, quien le había pedido al actor que le consiguiera algunos ingredientes en el mercado. Así, logró hacerse de lo necesario para preparar lo que tenía pensado, aunque de manera fortuita.

Joaquín Levinton se cruzó con dos participantes en el jueves de "última chance" en Masterchef Celebrity 3

Con los 60 minutos corriendo y con las pulsaciones a mil, los participantes iban y venían por la cocina. En un momento, Fonzi fue a buscar utensilios a la despensa y fue interceptado por Levinton, quien le pidió un consejo para su plato. “Eso para el coliflor es hermoso”, le devolvió el actor. Detrás de cámara, el cantante se justificó: “Le quemo un poquito la cabeza a Tomás porque de alguna manera el es responsable de mis problemas... ¡porque la canasta que me tocó era de él!”, dijo.

“¿Sésamo también?”, volvió a preguntarle Joaquín a Tomás, logrando irritarlo. “No solo tiene mi canasta, sino que quiere saber qué iba a hacer yo”, manifestó Fonzi. “¿Y qué más, che?”, insistió el músico. “¿Qué pasa, boludo? ¿¿Qué más querés??”, le respondió el actor, totalmente desconcertado ante las preguntas de su compañero. “Y bueno, boludo, es tu bandeja”, intentó disculparse Levinton. “¡No! Es tu plato”, cerró Fonzi, quien detrás de cámara agregó: “No solo quiere saber qué iba a cocinar yo, sino que que quiere el paso a paso”.

“Que se haga cargo, ¿no?”, dijo Levinton, queriendo inclinar la balanza a su favor. “No quiero esa responsabilidad, ¡no la quiero!”, cortó Tomás con una risa generada, después de todo, por el carisma avasallante del hitero compositor.

Joaquín Levinton presentó una milanesa de lomo con coliflor empanado frito y en salsa en Masterchef Celebrity 3

Fonzi fue el anteúltimo en pasar a presentar su plato, después de que el jurado bochara sucesivamente a Dumas, La Tigresa, Guinzburg y Albinoni. El actor preparó un carré de cerdo sobre una crema de choclo y cubierto con granos de la misma hortaliza. Pese a su dedicación, tampoco le alcanzó a convencer al jurado y se quedó con uno de los delantales negros, pasando directamente a la jornada de eliminación.

“Lo que falta es que Joaquín haga el mejor plato y nos pegamos un tiro todos”, ironizó La Tigresa antes de que el cantante de Turf se acercara hasta el estrado con su plato. “Ah, qué buena onda”, le devolvió, dolido, Levinton. “Pero con la onda que vos le estuviste tirando a todos tus compañeros, mi amor, ¿te quejás?”, se justificó la ex boxeadora por su comentario. “Pero si es un chiste... ¡no tenés humor!”, cerró Joaquín antes de llegar hasta Donato, Germán Martitegui y Damián Betular y sorprenderlos con un plato por demás sencillo: milanesa de lomo con coliflor en dos texturas, empanado frito y en salsa.

Si bien el jurado miró con desconfianza la preparación (”Hacer una milanesa en esta instancia, es un suicidio”, le espetó Martitegui) las dos versiones del coliflor le permitió destacarse por una luz del resto de los platos y Levinton obtuvo el pase directo al balcón para evitar el domingo de eliminación.

