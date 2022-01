La nueva vida de Rocío Oliva alejada de los medios: cómo es su vínculo con los Maradona

La ex de Diego Maradona habla de su presente

Rocío Oliva mantuvo una relación amorosa con Diego Armando Maradona durante seis años. Y desde que se separó del Diez, a fines de 2018, tuvo algunos trabajos en la televisión como panelista o comentarista de deportes. Tras la muerte de su ex pareja, el 25 de noviembre de 2020, la joven decidió cambiar su vida: se alejó de los medios, aunque sigue involucrada en el mundo del fútbol, una de sus grandes pasiones.

Ahora, Rocío reapareció públicamente en la función de estreno de la obra Entre vos y show, que protagoniza el humorista Roberto Peña. “Lo conocí en Polémica en el Bar y pegamos una onda bárbara. Me encantó que me invite y por eso estoy acá”, dijo a la salida del espectáculo. “Estoy bien”, confesó en una breve entrevista con Intrusos (América), definiendo este tiempo suyo en el que se mantuvo ciertamente alejada de los medios de comunicación. “Estoy estudiando. Decidí priorizar los estudios, sobre todo ahora que va a ser presencial. Si puedo en otro momento, en otro horario, encantada... es lo que más quiero”, dijo en referencia a una posible vuelta al histórico ciclo que produce Gustavo Sofovich.

Asimismo, dice mantenerse al margen de las internas familiares tras la muerte de Maradona. “Estoy siempre mirando todo desde lejos, ya estamos en otra cosa. Estoy siempre extrañándolo, pero ya está. Me mantengo al margen y siempre enfocada en lo mío, el fútbol: empecé a estudiar, tengo mis tres academias, eso me lleva mucho tiempo...”, dijo Rocío intentando esquivar el tema.

Rocío Oliva fue a ver el nuevo espectáculo de Roberto Peña

También dijo que “no tengo contacto con nadie, no tengo por qué tener contacto” de la familia del Diez. Así como tampoco quiso dar su punto de vista en cuanto a si se imaginaba ver a los parientes de Maradona divididos: “No, no me imaginaba nada. Lo único que me imagino es tener un buen año y seguir con mis cosas”, cerró. “Estoy muy bien, tranquila”, subrayó Rocío, quien le viene poniendo toda su energía a su escuela de fútbol femenino, ubicada en el partido bonaerense de Bella Vista.

Cabe recordar que la relación de Oliva y Maradona empezó en 2011, luego de un flechazo cuando la joven tenía 20 años y coincidieron en Mar del Plata en la entrada del Hotel Hermitage. Fue ella quien contó que pasaron dos años hasta que iniciaron una pareja sólida, y su romance se afianzó definitivamente cuando se instalaron en Dubai.

“Al principio cada vez que me preguntaba si estaba enamorada yo le decía que no. ‘Acordate: te vas a enamorar’, me advertía. Hasta que un día me di cuenta de que me había enamorado, pero me llevó tiempo”, confesó en una entrevista con este medio. Juntos fueron protagonistas de una escandalosa separación que incluyó pedidos de captura de Interpool, pero siguieron en pareja durante seis años. “Me separé enamorada. Mis amigas envidiaban mi vida en Dubai, pero yo extrañaba mi independencia; después de mi experiencia creo que una relación sana es eso: que cada uno tenga su independencia, ser novios pero cada uno entra y sale con sus actividades”, revelaba sobre los motivos de la separación.

Rocío Oliva y Diego Maradona estuvieron juntos hasta fines de 2018

“¿Cómo te fue en el trabajo?”; “¿Qué te pasó de bueno?”; “¿Qué te pasó de malo?”, diálogo así yo no podía tener. Yo tenía esto de estar 24 horas ahí… Me decía: ‘Yo no quiero que hagas nada porque a vos no te falta nada’; y yo quería crecer como persona, trabajar. Cuando me fui a vivir a Dubai jugaba al fútbol en River y dejé mi pasión; lo que más me gustaba. Me pasaban los años y se me pasaba la vida al lado de Diego”, aseguró.

