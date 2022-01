La noche accidentada de Fede Hoppe y la queja de Mica Viciconte cuando Fabián Cubero tuvo que ir a su rescate

Fede Hoppe, Mica Viciconte y Fabián Cubero en Mar del Plata

Promediando su embarazo, y a cuatro meses de que nazca Luca, Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutan de unos días de descanso en Mar del Plata, su ciudad natal. Entre la playa y el sol, estuvieron también en un evento donde se encontraron con Federico Hoppe pero la noche no terminó como esperaban y cuando la pareja se dirigía a su casa, tuvo que regresar para auxiliar al productor.

Al volver del evento a su casa, el ex de Laurita Fernández quedó varado en un camino de arena y al ver que por más que lo intentara una y otra vez no lo podía sacar solo, decidió pedirle auxilio al ex de Nicole Neumann que de inmediato se presentó en el lugar con su novia, Mica Viciconte.

Aunque la ex Combate acompañó a su pareja sin problemas, no pudo evitar quejarse al compartir el video del momento en sus redes sociales. “De verdad esto es inexplicable, no puedo creer que me cagues mi comida mi cena con mi novio porque te quedas encajado hermano”.

Fabián Cubero auxiliando a Federico Hoppe

Luego mostró como Cubero unía con una soga los dos vehículos (su camioneta y el auto de Hoppe) y cómo comenzó a acelerar el suyo para destrabar el del productor y hacerlo avanzar lentamente para poder salir del camino tan complicado por el que estaban yendo.

Hace unos días la participante de Masterchef Celebrity 3 quien durante este tiempo está siendo reemplazada por Malena Guinzburg respondió preguntas de sus seguidores y develó cuándo nacerá su bebé. “Estamos todos ansiosos, el 7 de mayo”, le contestó a un seguidor que quiso saber la fecha prevista de parto.

Mica está transitando la semana 24 de gestación. Otro usuario de la red le preguntó si le preocupa el aumento del peso que experimentará por el embarazo, ella dijo: “Un poco, pero para eso tengo a mi doctora que me da toda la información para llevar un embarazo saludable”. También dijo que aumentó alrededor de 5 kilos. En cuanto a cómo viene transitando esta etapa en su vida, dijo que en los primeros tres meses tuvo mucho sueño y náuseas.

Antes de ir a Mar del Plata, Mica Viciconte disfrutó de unas vacaciones con Fabián Cubero y sus hijas

También le consultaron cuántos hijos le gustaría tener con el ex defensor de Vélez quien ya es papá de Allegra, Sienna e Indiana, fruto de su relación con Nicola Neumann, y contestó: “Un gran debate, jaja. Me gustaría tener dos pero esto tengo que hablarlo”. Asimismo, más adelante comentó que ese hipotético segundo hijo le gustaría tenerlo “a los 35″ (hoy tiene 32).

La ronda de preguntas continuó, casi siempre relacionadas a la familia que está ensamblando con el ex futbolista. “¿Cómo tomó Fabián lo de tu embarazo? ¿Lo estaban buscando o llegó sin darse cuenta?”, indagaron. “Fue hablado porque es una decisión de ambos. Estamos felices. Y además es un neneeeee”, enfatizó Mica. “¿Te gustaría tener parto natural?”, le preguntaron. Y Viciconte confesó: “Me da miedo, pero es lo mejor”.

“Hay famosas que optan por no dar el pecho, por estética. ¿Vos le vas a dar a tu bebé?”, le plantearon a Mica. Y ella dijo, rotunda: “Le voy a dar la teta”. “¿Qué tan difícil es convivir con niños ajenos?”, quiso saber alguien que sigue a Mica. “Ellos entienden todo. Con amor y respeto, nada es difícil”.

“Donde vivo no tengo un cuarto disponible, así que el primer tiempo adaptaré todo en mi habitación. Más adelante haré su cuarto, que lo tengo en mente, jajaja”, contó cuando le preguntaron si ya tenía lista la habitación, por lo que se estima que a medida que Luca vaya creciendo, la pareja pensará en una futura mudanza.

