Natalie Pérez dejó dudas sobre un posible embarazo: “¿Cuál de mis novios es el padre de mi bebé?

Natalie Pérez

Natalie Pérez cerró sus vacaciones con COVID positivo y desde que regresó de la playa está cumpliendo con su aislamiento en su casa. En ese contexto, la actriz y cantante está constantemente subiendo cosas a sus redes sociales y entre sus historias, subió una muy particular, en la que hace referencia a un embarazo.

Recostada en la cama, en ropa interior, la actriz muestra su panza y la acaricia con dulzura, a la vez que le pregunta a sus seguidores, “¿Cuál de todos mis novios es el papá del bebé? Fran, Chano, Nico, Otro”, dijo en referencia a los romances que se le atribuyeron en los últimos meses.

Natalie Pérez sembró rumores de embarazo

De esta manera, la actriz, que en el 2019 congeló óvulos con ansias de convertirse algún día en madre, sembró dudas y desconcertó a sus seguidores, ¿está realmente embarazada o solo ironizó sobre los noviazgos que se le atribuyen?

“Justo fue lo de la novela, empecé a escuchar de eso. Yo justo me había separado. Estoy en una edad… Soy joven todavía, pero como sabés el reloj biológico… Cumplo 35 este año. Claro que hay mujeres que han quedado embarazadas a los 40 o 45 solas, sin nada. Pero por las dudas, a modo preventivo, aproveché mi juventud interior y lo hice. Si algún día lo necesito está ahí. Quizás los pueda donar. Alguna amiga… Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Tuve ganas de hacerlo y lo hice. Tuve ese impulso”, había contado sobre su decisión de congelar óvulos.

En este sentido, amplió algunos conceptos sobre su deseo de ser madre. “Yo, cuando era muy chica, cuando tenía 17, le dije a un amigo gay: ‘Si ninguno de los dos a los 38 tuvo hijitos, nos juntamos’. Fue como un plan medio gracioso”, aseguró con simpatía. Y luego apuntó: “Pero por suerte para el se casó, vive en España y está esperando para la adopción de un niño o niña. ¡Me dejó sola en el camino!”.

Aunque no le molestaría ser madre sola, dijo que tenía ganas de tener un compañero: “Espero encontrar una linda persona que me quiera acompañar en el amor y poder formar una familia, que es uno de los anhelos más grandes de la mayoría de las personas… No puedo decir de todas. Pero tengo un muy hermoso ejemplo de mi familia, entonces me dan ganas”.

“Tuve cinco partos en televisión. Me embarazan y me casan siempre. En mi caso la realidad no supera la ficción”, recordó en aquella charla con La Once Diez.

En los últimos tiempos se la relacionó sentimentalmente con Chano, con Nico Occhiato y con Fran Stoessel, hermano de Tini. Los rumores con el ex de Flor Vigna llegaron a tal punto que hasta su abuelo le escribió. “Te quería felicitar por el novio nuevo, ¿Occhiato es? Me gusta eh. Hay que domarlo un poquito, porque es medio picaflor ese, pero me gusta”, le había dicho.

Sobre los rumores con Chano, el mismo ex líder de Tan Biónica contó que la había convocado para granar su tema “El himno de nosotros”: “La canción que yo hice empieza diciendo: ‘Yo no supe no escribir el himno de nosotros’. Como si yo estuviera traicionando al escribirlo. Es muy hermosa. La grabé con Natalie. Tengo que hacer el video ahora con ella. Y nada, le quedaba increíble. Ella se copó con la canción desde el primer momento y le puso una onda muy dulce”.

SEGUIR LEYENDO: