Mientras se especula con un presunto viaje a París, la China Suárez dio pistas de su paradero

“¿Por dónde anda la China?”, le preguntó un usuario de Instagram a Ángel de Brito y el ex conductor de Los ángeles de la mañana solo atinó a responder con una canción de Ingratax, titulada “París”, casualmente la ciudad donde por estos días se encuentran Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijos tras haber pasado las Fiestas en la Argentina.

Para sumar al misterio, desde principio de año que la ex Casi Ángeles no usaba sus redes sociales, donde todo el tiempo suele mostrar y compartir todo lo que hace no solo en el plano laboral, sino también en el personal. ¿Dónde estaba Eugenia? Su último posteo lo había realizado el 31 de diciembre en Carmelo, Uruguay, donde recibió el 2022 con su amiga Natalia Antolín.

Recién el martes la actriz y ex de Benjamín Vicuña dio pistas de su paradero al subir una imagen de ella quejándose por el calor. “Sensación térmica, 1000″, escribió en sus historias con cara de entre agobio y asombro. Aunque no dijo exactamente dónde estaba, todo haría suponer que se encuentra en su casa en Buenos Aires o al menos, por las altas temperaturas, está claro que no está en Europa.

La China Suárez dio pistas de su paradero

El 2022 comenzó de manera calma para ella, quien casi no apareció en las redes y de quien es casi dos semanas asombrosa y prácticamente no se habló. El 2021 no fue fácil: con su ex y padre de sus hijos menores Magnolia y Amancio en Chile trabajando y luego varado, tuvo coronavirus y sin haber podido ir a Miami a despedirla se enteró de la muerte de su amiga Sofía Sarkany.

Con el chileno en su casa y cuando las cosas parecían estabilizarse, fue él quien en agosto se encargó de anunciar la ruptura de la pareja. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió él.

Un mes después ella se fue con Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré y con sus hijos más pequeños, a Madrid a rodar un filme hasta que estalló el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de que la hermana de Zaira la acusara de arruinar a su familia.

Mientras además se la relacionaba sentimentalmente con el actor uruguayo Nicolás Furtado, quien también estuvo en España trabajando durante esas semanas, se supo que la China y la figura del PSG habían tenido un frustrado encuentro íntimo en un hotel de París.

Luego de chatear durante un tiempo, él le habría enviado un pasaje a la ciudad de las luces y se vieron en un hotel y, dicho por la misma Wanda, no llegó a pasar nada en dicho encuentro, aunque lo habrían intentado.

Tras el escándalo, sus amigas Paula Chaves y María del Cerro le soltaron la mano, ya que también tienen relación estrecha con Zaira Nara. A pesar de lo que ocurrió con su hermana, la mamá de Malaika y Vigo dijo que llamó a quien ahora es su ex amiga para encontrarse a hablar y sacarse todas las dudas al respecto. Además, dijo que no tendría problema en volver a trabajar con ella o cruzársela en un evento y que por eso había hablado en privado.

“La fui a ver a la casa. Hay cosas que no me pueden quedar dudas, hay cuestiones que se resuelven cara a cara, no ‘me dijo’, ‘le dije’, sabía que me iba a atender y que yo le iba a hablar bien. Yo no soy amiga, era muy amiga de mis amigas pero no le contaba mis intimidades”, le dijo la menor de las Nara a Marcelo Polino sobre el vínculo que las unía.

