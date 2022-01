La fuerte respuesta de Thelma Fardin cuando un seguidor le mencionó a Juan Darthés

Thelma Fardin fue internada la semana pasada por un pico de estrés post traumático

No son días fáciles para Thelma Fardin. Luego de que a principios de diciembre se suspendiera el juicio que le había iniciado a Juan Darthés por estupro agravado, en los últimos días esto impactó en su salud y trascendió que fue internada en el Hospital Pirovano por un pico de estrés post traumático. Este último viernes, recibió el alta y ya en su casa, la actriz se dispuso a interactuar con sus seguidores de Instagram.

“Nueva integrante ¿Me ayudan con su nombre?”, les consultó con una foto en la que mostraba a una perrita, que al parecer adoptó en las últimas horas. Acto seguido, compartió una captura de algunas de las respuestas que recibió. Algunas de ellas, con buenas sugerencias, pero hubo una en particular que la indignó: “¿Juan Darthes te sirve?”, fue la réplica de uno de los internautas. Molesta, Fardin escribió: “Hay un par de estos psicopateros que creen que del otro lado no hay un ser humano”. Sin embargo, acto seguido agradeció a quienes sí colaboraron con ella: “¡Y muchos, muchos espectaculares llenos de amor! Gracias por tomarse el tiempo ¡Estoy haciendo lista!”.

La indignación de Thelma Fardin contra un seguidor que le mencionó a Juan Darthés

El pasado 30 de noviembre había comenzado su juicio contra el actor en San Pablo. Sin embargo, luego de apenas dos jornadas, quedó suspendido, demorándose entonces las declaraciones de varios de los testigos, del acusado y por lo tanto, de la sentencia.

Días antes de la suspensión, Thelma había declarado durante más de cuatro horas de manera virtual ante el juez Alí Mazloum. “Estoy agotada, pero orgullosa por haber llegado hasta acá. Fue un día muy largo. Estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas. . Estoy agradecida por haber sido escuchada en la Justicia”, reflexionó al salir de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal de la Nación donde se realizó el zoom. Luego, fue el turno de Calu Rivero, quien lo hizo también de manera virtual. La actriz que compartió elenco con Darthés lo hizo desde el consulado argentino en Roma, ciudad en la que se encontraba por esos días. Su declaración duró tres horas y al terminar, dijo que “fue sanador” poder dirigirse a “su abusador”.

Más tarde, dieron su palabra otros testigos y la declaración de Anita Co tuvo que ser suspendida por falta de tiempo y aún no tiene fecha. Luego se supo que el juicio en su totalidad quedaba en stand by hasta el 27 de enero. Raquel Hermida Leyenda, abogada de las actrices testigos en la causa, explicó a Teleshow los motivos de la suspensión. “En un caso penal la primera que declara es la víctima siempre (Fardin), luego los organismos internacionales si los hubiera (el consulado argentino en Roma en esta oportunidad), luego hay un orden de testigos que se respeta y último el acusado”, explicó sobre el proceso.

En el plano personal, en septiembre Thelma le había confirmado a Teleshow que está su relación con Camilo Vaca Narvaja, quien fuera pareja de Florencia Kirchner entre el 2013 y 2015, y con quien tuvo una hija, Helena. “Sí, estamos en pareja”, aseguró, y sin dar detalles sobre los comienzos de la relación, celebró: “Estamos felices y enamorados”. Confirmando así que las fotos en las que se los veía por separado disfrutando de un vino mendocino, eran del mismo día y lugar.

