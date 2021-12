A dos días de su inicio, por qué se postergó el juicio contra Juan Darthés

Thelma Fardin, Juan Darhés

“Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que unos meses atrás escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años y era una nena. El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años”, comenzó su relato Thelma Fardin en un video que se vio en la conferencia de prensa que dio hace apenas tres años la actriz. Allí, denunció públicamente a Juan Darthés por violación. Días antes lo había hecho ante la Justicia de Nicaragua, donde habría ocurrido el hecho.

El 30 de noviembre, hace dos días, comenzó finalmente el juicio contra el actor en San Pablo, ya que tras la denuncia él se refugió en Brasil, donde nació. Sin embargo, luego de dos jornadas, el proceso quedó suspendido y se reiniciará recién dentro de casi dos meses, demorándose entonces las declaraciones de varios de los testigos, del acusado y por lo tanto, de la sentencia.

El martes durante más de cuatro horas declaró Thelma de manera virtual ante el juez Alí Mazloum. “Estoy agotada, pero orgullosa por haber llegado hasta acá. Fue un día muy largo. Estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas. . Estoy agradecida por haber sido escuchada en la Justicia”, reflexionó al salir de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal de la Nación donde se realizó el zoom.

El miércoles fue el turno de Calu Rivero, quien lo hizo también de manera virtual. La actriz que compartió elenco con Juan Darthés lo hizo desde el consulado argentino en Roma, ciudad en la que se encuentra por estos días. Su declaración duró tres horas y al terminar, dijo que “fue sanador” poder dirigirse a “su abusador”.

Tras la ex Dulce Amor dieron su palabra otros testigos y la declaración de Anita Co, prevista para las 15.00 tuvo que ser suspendida por falta de tiempo y aún no tiene fecha. Luego se supo que el juicio en su totalidad quedaba en stand by hasta el 27 de enero del año que viene.

Raquel Hermida Leyenda, abogada de las actrices testigos en la causa, explicó a Teleshow los motivos de la suspensión. “En un caso penal la primera que declara es la víctima siempre (Fardin), luego los organismos internacionales si los hubiera (el consulado argentino en Roma en esta oportunidad), luego hay un orden de testigos que se respeta y último el acusado”, explicó sobre el proceso.

En ese sentido contó que Anita Co tenía el número seis para declarar y que luego de Calu declararon los testigos 3 y 4 y que el resto (nueve testigos más en total), aún tienen que declarar pero que no pudieron hacerlo por falta de tiempo.

¿Por qué lo harían recién en el 2022 y no en los próximos días? “El juez dijo que tenía ortos compromisos de juicos, debates pendientes. Recordamos que desde el 20 de diciembre hasta el 6 de enero hay receso judicial en Brasil y que en Argentina la feria es desde el 30 de diciembre y durante todo enero, entonces se acordó retomar el 27. Como no hay detenidos en esta causa no hay obligatoriedad de continuar”.

La obligación del acusado, Juan Darthés, de declarar es recién al final del juicio, aunque tiene el derecho de hacerlo antes y cuantas veces quisiera. Sin embargo, no lo hizo, pero su negativa a declarar por estos días, no tuvo nada que ver con la mencionada postergación. “El momento procesal de los imputados de presentarse ante el juez es a lo último pero se los invita a hacerlo cuando quieran, él dijo que no, eso no modifica en nada el proceso penal”, agregó la letrada.

“Es un problema judicial, no de las partes”, cerró Hermida y agregó que la declaración de Calu Rivero el miércoles “fue muy importante” para la causa, cuyo fallo no estará hasta el año que viene.

En caso de que la Justicia lo encuentre culpable, al ex Simona podría caberle una pena de entre 6 y 12 años de prisión por “violación agravada”. “No creemos que eso pase porque no existen pruebas ni testimonios salvo la denuncia de Thelma”, dijo la semana pasada a Télam Luiz Antonio Nazareth, abogado de Darthés en Brasil.

