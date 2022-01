Nació la hija de Benjamín Amadeo: su particular nombre y el sorpresivo gesto de su ex, Lali Espósito

Benjamín y Martina son pareja desde hace cinco años y en las últimas horas se convirtieron en padres

Hace poco más de dos meses, Benjamín Amadeo anunció de la forma más original que se convertiría en padre por primera vez. Lo hizo a fines de octubre, durante un concierto que estaba brindando en el Teatro Coliseo para repasar su repertorio y mostrar las canciones de su nuevo álbum, Quiromancia. De repente y por sorpresa, se acercó al micrófono para hablarle al público. “Esta canción está inspirada en mi matrimonio y en los hijos. Y si me dan un segundito...”, señaló el ex Casi ángeles sorprendiendo al auditorio y dejando por unos segundos el lugar central del escenario. En segundos, regresó de la mano de Martina, su pareja, “Hay un amor que todavía no conocemos”, continuó el cantante. En medio del bullicio, la mujer se tomó la pancita de cara al público, que enseguida entendió lo que estaba pasando.

En ese entonces, los futuros padres se fundieron en un beso que vieron todos y en un secreto que quedó guardado para ellos. “Hace unos meses estamos esperando una hija y me da mucha alegría compartirla con ustedes. Feliciten a la madre, che”, agregó Benjamín, corriéndose del foco para que su mujer luzca con orgullo y alegría el perfil de su embarazo. “Que le está poniendo el cuerpo a nuestra relación”, concluyó la frase, antes de darse el último beso y seguir con el repertorio.

Y este domingo 9 de enero, el también actor anunció en sus redes sociales el nacimiento de su pequeña. “Quiero contarles con inmensa alegría que ayer al mediodía llegó nuestra hija ANDES. Desbloqueamos un nivel de amor y emoción que nos era desconocido. Todos los aplausos y medallas para la madre que dejo todo. Una locura total. Gracias a todxs por los mensajes. Estamos flasheando”, expresó junto a dos postales, una de ellas del bracito de la beba y otra de su pareja.

Las dos fotos que compartió Benjamín Amadeo tras el nacimiento de su hija

Inmediatamente, el posteo se llenó de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron el de varios de sus famosos colegas que lo felicitaban por la nueva integrante de su familia: por caso, Gimena Accardi, Pedro Alfonso, Dalma y Gianinna Maradona, Abel Pintos, Marco Antonio Caponi, Franco Masini, Brenda Gandini y María Del Cerro fueron algunos de los que le dejaron sus mensajes de cariño. Sin embargo, el que más llamó la atención fue el de Lali Espósito, quien supo ser su novia durante cinco años. Apenas minutos después de que Amadeo publicara el posteo, la cantante le dejó cinco emojis de corazones, lo que demuestra una vez más la buena onda que quedó entre ellos.

El sorpresivo comentario de Lali Espósito tras el nacimiento de la hija de Benjamín Amadeo

De hecho, a principios de octubre, Benjamín se había referido a su relación con Espósito durante su presencia en PH, Podemos Hablar. “La verdad es que mi situación mediática estuvo en segundo plano. Yo tuve una relación que fue maravillosa y, lo otro, fue como consecuencia que estábamos trabajando en televisión como actores y Lali es una estrella. Sucedió que después cuando nos separamos, la ruptura tomó dimensiones que uno nunca considera ni espera”, comenzó relatando. Y agregó: “Yo disfruté mucho de la relación porque nosotros no vivíamos una vida mediatizada, era simplemente consecuencia de nuestro trabajo. Entonces para mí no fue un padecimiento estar con alguien muy reconocido o famoso”.

Lo cierto es que tiempo después de su ruptura con la ex Teen Angels, el cantante conoció a Martina, a quién él mismo reveló que conoció en un boliche. “La vi y me voló la cabeza. Ella se estaba riendo y sentí como que el tiempo se detenía”, relató en el programa de radio Perros de la calle, mencionando una escena de la película El gran pez. El destino le regaló una amiga en común, y a través de ella la invitó a tomar champagne, pero la abogada declinó la oferta. No una, sino dos veces. No era su noche, pero con la mente más fresca, insistió al día siguiente por teléfono. Y fue el comienzo de su historia de amor.

