Reapareció el padre de L- Gante y quiso verlo: la reacción del cantante

El gran año de L-Gante: así llegaba a votar, rodeado de medios y fanáticos

Si habrá un año para recordar en la vida de Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, sin dudas será el 2021. Porque fue bisagra para el joven de 21 años que creó un imperio de la música con una computadora desde una sencilla casa de General Rodriguez en la que vivía junto a su mamá.

Fama, presentaciones, viajes en avión, sorpresivos ingresos económicos, y una rotación en medios tan grande que desencadenó en una reunión con Alberto Fernández. Y las primeras recompensas, como la materialización de uno de sus sueños: la construcción de su casa -que finalmente, se proyectó en tres pisos- y la posibilidad de poder ayudar a Claudia Valenzuela, su mamá, que lo crió sola trabajando horas extras para darle todo lo que estuviera a su alcance. En paralelo, otra noticia cambiaría su vida: el embarazo de su novia, Tamara Báez y el nacimiento de Jamaica, su beba de tres meses. Todo a un ritmo vertiginoso y agobiante para cualquiera, pero no para él que parece haber encontrado su lugar y manejar con normalidad su nueva vida.

Hace unos días, el autor de Cumbia 420, fue elegido como Personaje del Año 2021 por la revista GENTE y en una nota con ese medio habló sobre cómo son sus días y qué sorpresas tuvo desde que se volvió popular. Entre otras cosas, contó que no le gusta hacer canjes, que de su trabajo viven más de 30 familias, que tiene 25 tatuajes y ganas de terminar el secundario para dedicarse a estudiar medicina o prepararse para ser piloto de avión.

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, siempre al lado de su hijo

En varias oportunidades, el cantante se refirió a su padre, quien abandonó la casa familiar hace ya muchos años. De hecho, el joven lleva en su documento de identidad el apellido de su madre. Claudia Valenzuela también fue la creadora del nombre L-Gante ya que lo llamada de esa manera cuando su hijo se despertaba a la mañana y andaba en bermudas, medias y ojotas: “¡Qué elegante, qué elegante”. Y ahora le confirmó a la revista que, a partir de su éxito, su progenitor volvió a acercarse a él: “Apareció mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, que son hermanas de parte de él, porque yo empecé a juntarme con ellas. No me preocupa lo que él haga. Tengo otras complicaciones para dar mi tiempo libre”.

También se refirió a las críticas por mudarse a un barrio privado mientras terminan la construcción de su casa. “Yo no me voy a ir del barrio, nunca. Todos te dicen no es que vos te quieras ir, vos querrías vivir toda la vida en tu barrio pero te empiezan a querer secuestrar, te empiezan a querer chorear, a seguir, investigar. Chorros, policías, empresarios, hay de todo. No son gente del barrio ni de la villa, pueden ser empresarios que están en una oficina y ‘mirá lo que tiene el L-Gante’, lo que sea”, explicó sobre la decisión de tomar distancia de sus orígenes por un tiempo.

ídolo entre sus vecinos, cuando nació Jamaica el cantante el cantante convocó a una caravana para ir a buscar a su hija al Hospital de Luján, partiendo desde su hogar en General Rodríguez. Y el anuncio surtió efecto, porque desde temprano había gente esperándolo para acompañarlo. Así lo reflejó el propio L-Gante a través de un intermitente Instagram Live, en el que iba soltando sus impresiones en el recorrido, junto con una sonrisa imborrable entre fanáticos y medios.

Así presentaba a Jamaica en la puerta del hospital, entre medios y seguidores

