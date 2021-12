Los polémicos mensajes de Maria Becerra tras dejar de seguir a su novio, Rusherking, que luego eliminó

María Becerra

A sus 21 años, María Becerra es un fenómeno imparable y curioso. En dos años logró construir su marca y posicionó su carrera a nivel internacional. Para ello, fue clave la colaboración con grandes artistas de la talla de J Balvin, Lola Indigo o Becky G. En lo sentimental, se mostraba muy firme en la relación que mantenía con Rusherking. Pero cuando todo parecía ir de diez entre los jóvenes algo pasó.

Esta mañana, María Becerra sorprendió a los seguidores en Twitter, con unos escandalosos mensajes que sorprendieron como: “Hijo de re mil p… me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, “Gil de m… pedazo de garca”. Al cabo de unos minutos, la joven terminó borrando. Pero eso no es todo, ya que tanto la cantante como Rusherking se dejaron de seguir mutuamente en dicha red social.

Sin embargo, en Instagram, solo fue Becerra la que tomó la determinación de dejar de seguir a Rusherking, y como si eso fuera poco, eliminó todas las fotos que tenía publicadas junto a el en su feed. Hasta el momento, el cantante aún exhibe en esa red social las postales con ella y no la dejó de seguir. Solo resta esperar que alguna de las partes aclare qué fue lo ocurrido, ya que hasta hace pocas horas estaban juntos disfrutando de un recital de Camilo.

Los tuis de María Becerra que luego borró

Antes de convertirse en la cantante argentina más escuchada del planeta, María Becerra era una youtuber cuyos divertidos videos generaban millones de visualizaciones. Todavía no había canciones, sino desopilantes secuencias en las que se afeitaba la cara con espuma o bañaba a su gato. Pero su verdadera pasión estaba en la música, y las plataformas empezaron a conocer otra faceta de la artista. Lo que no cambió es la magnitud del alcance de sus canciones, que se contaron por millones y no parece tener freno. Y ese camino desembocó en la reciente nominación al Grammy Latino.

“Sería un gran logro para mí si pudiera mantener mi carrera así, trabajando de forma independiente”, destacó la artista que empezó de la misma manera, cuando solo tenía 12 y la red social que se imponía era Facebook. El monólogo en forma de parodia duraba unos 5 minutos y fue visto, sí, por más de un millón de veces en solo cuestión de horas. Y en ese sentido proyectó su futuro: “Sé que llega un punto en el que es muy difícil pagar todos los gastos, porque los videos, todo, lo pago yo. Pero mi objetivo sería tener mi propia compañía discográfica. Eso sería increíble”.

Rusherking, el ¿ex? de María Becerra

Es difícil encasillar su música, que se esfuerza por explorar los márgenes de la canción urbana latina. Principalmente se la ubica cerca del reggaetón, aunque también ha realizado R&B y bachata, su ascenso fue meteórico, acorde a estos tiempos veloces. En 2019 debutó con el sencillo “222″ y dos años después lanzó el EP Animal, Part 1, lo que derivó en su primer larga duración, Animal. También ha aparecido en múltiples remixes con artistas populares, como “En Tu Cuerpo” con Lyanno, Rauw Alejandro y Lenny Tavárez; “AYNEA” con FMK y Beret, y “Además de Mí” con Rusherking, Khea, Duki, Lit Killah y Tiago Pzk, una selección de la nueva ola que le valió su primer No. 1 en el Hot 100 de Argentina.

