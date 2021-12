Las fotos de Paola Krum enamorada en la playa: cuando las segundas oportunidades triunfan

Paola Krum fotografiada por su pareja, el también actor Iván Espeche (Foto: Instagram @paola_krum)

Aunque están juntos hace más de dos años, Paola Krum mantiene un perfil bajo y nunca hace demasiadas declaraciones acerca de su relación con Iván Espeche, que en su faceta actoral le dio vida al fantasma Rafael en la serie infantil Chiquititas, allá por el año 2000 y con quien vivieron un romance que duró un tiempo. “En medio de todo, el amor. Soy tan afortunada de tener esta isla con vos y los nuestros”, le dedicó la actriz a su novio en un posteo de Instagram hace unos meses, junto con la primera postal romántica de los dos.

Los tiernos mensajes que se dejan en las redes (@paola_krum)

“Mi actual pareja es actor, cantante y locutor. Tiene una voz hermosa. Yo decía que no me iba a volver a enamorar de alguien del medio, pero me pasó“, dijo la actriz en una entrevista. Lo cierto es se reencontraron y ya nunca más se separaron. Ya consolidados en esta nueva etapa juntos, más maduros, seguros de lo que quieren para una relación y enamoradísimos, la pareja de actores logró ensamblar su familia -la actriz tiene una hija con Joaquín Furriel, Eloísa, de 13 años- y se fueron a la playa.

La actriz aprovechó para practicar yoga

“Primer día, vacaciones, verano y amor”, escribió la actriz y publicó varias postales en donde se la puede ver luciendo una pequeña bikini con estampa de animal print.

“Colgada en el viento de la playa, retratada por mi amor, Iván Espeche”, agregó Paola en un nuevo posteo en el que cambia de caras detrás de unos enormes anteojos de sol. La actriz también aprovechó para hacer largas caminatas, practicar yoga -una disciplina de la que es fanática- y hasta se dio el gusto de recomendar una técnica casera para leer sin que el sol se lo impida. “Cómo leer en la playa, usando el libro de protección solar”, les contó a sus seguidores aunque no quiso revelar qué título estaba leyendo pese a las consultas.

Estos días lejos de la ciudad le servirán para desconectarse de las obligaciones y recargar pilas porque en unos días tendrá por delante un nuevo desafío: será la protagonista de una nueva novela.

Desde la playa, la actriz pudo cargar pilas para enfrentar el nuevo reto laboral que se viene (@paola_krum)

En enero, estrenará El primero de nosotros, la nueva ficción de Telefe. En la historia, Paola será la protagonista femenina de una historia que contará el devenir de “un grupo de amigos que sufre un gran cambio al enterarse que uno de ellos padece una enfermedad terminal”, adelantó. “Nunca me toca la heroína que es amada de entrada. Me topo con una historia súper compleja para mi personaje y voy a tener detractores a morir”, arriesgó Paola hace unas semanas en una entrevista.

“Como actriz es un desafío porque tengo que lograr que no odien a la protagonista de la novela. No sé cómo voy a hacer para contar lo que tengo que contar en El primero de nosotros. En la tira no hay ni buenos ni malos como las personas”, agregó sin dar más detalles sobre la ficción en la que será pareja del personaje que interpretará Benjamín Vicuña.

“Yo intento apoyarme en la verdad y lo genuino a la hora de contar una historia. Lograr despojarme hasta de mis propios prejuicios”, cerró Paola. El elenco de esta comedia dramática, que podrá verse por Telefe y por streaming a través de Paramount+, lo completan Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.

SEGUIR LEYENDO: