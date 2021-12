Zendaya cautivó con su espectacular vestido en la premiere de “Spider-Man: No Way Home”

Zendaya y Tom Holland, felices y sonrientes en la alfombra roja (Fotos: Reuters)

Este jueves es un gran día para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) porque se estrena Spider-Man: No Way Home, la tercera película protagonizada por Tom Holland. Y en este contexto, se realizó la premiere en Los Ángeles, California.

Por supuesto, en el mega evento no podía faltar Zendaya, parte del elenco y novia en la vida real de Holland. Tal como nos tiene acostumbrados, la actriz deslumbró en la alfombra roja con un impactante vestido “telaraña” de Alta Costura, muy acorde con la ocasión, y un particular peinado que resaltó su rostro. La joven de 25 años se robó todas las miradas y también posó con Tom, con quien confirmó hace poco su incipiente romance.

Zendaya se robó todas las miradas con su impactante vestido “telaraña” de Alta Costura

El peinado de Zendaya también marcó tendencia en la premiere de Spider-Man

Tom Holland y Zendaya confirmaron públicamente su relación hace pocos días

Benedict Wong, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Zendaya y Tom Holland posan para las fotógrafos en la red carpet (Fotos: Reuters)

Pero esta no es la primera vez que la también cantante cautiva con su look. En la reciente entrega del Balón de Oro, que finalmente obtuvo Lionel Messi, la estadounidense lució un elegante vestido negro que simulaba dos serpientes en la espalda. Además, también sorprendió el hecho de que no haya llegado al evento junto a Tom: él fue con sus hermanos Sam y Harry, mientras que ella fue por su lado.

Aunque todos los reflectores estaban siguiendo a la familia Messi en la alfombra roja de la premiación del Balón de Oro, aparecieron los protagonistas de la película Spider-Man: No Way Home, Tom Holland y Zendaya y se robaron las miradas. (Foto: The Grosby Group)

En tanto, desde que salieron los trailers, se generó una gran expectativa entre todos los seguidores, ya que en en esta ocasión “Spidy” aparecerá haciendo equipo con Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) para vencer a los Seis Siniestros, entre los que destaca el regreso del Dr. Octopus (Alfred Molina) con su ya famosa frase: “Hola Peter”.

La traducción al español es “Spider-Man: Sin Camino a Casa”, lo cual apunta al viaje sin retorno que emprenderá el protagonista junto a Doctor Strange, luego de aterrizar en una realidad alternativa nunca antes vista en Marvel. Además, gracias a lo que se ha podido observar en los trailers han surgido varias teorías sobre el casting completo: algunos sugieren que también podrían hacer una aparición Tobey Maguire y Andrew Garfield. No obstante, por ahora es seguro que aparecerá el Dr. Octopus de las películas anteriores, lo que también causó emoción en los fans y hará que esta entrega sea espectacular.

Por otra parte, además de su participación en el nuevo film de Spider-Man, hace unos días se confirmó que Zendaya vuelve a “Euphoria”. El 9 de enero se estrenará la segunda temporada que la traerá nuevamente en el rol de Rue Bennett, una adolescente con problemas de drogadicción y un corazón roto. Este 23 de noviembre, HBO dejó atrás el misterio y finalmente mostró cómo serán los nuevos episodios en un primer teaser, en el que al inicio aparece la protagonista cantando y bailando al ritmo de Call Me Irresponsible, de Frank Sinatra. Tal como acostumbra la señal, el estreno será semanal. Eso quiere decir que probablemente la historia nos mantenga nuevamente en un hilo de intriga a lo largo de su desarrollo capítulo a capítulo.

“Cuando eres joven, todo parece ser permanente. Pero a medida que vas creciendo, empiezas a darte cuenta de que nada lo es, y que todos los que amas se pueden alejar”, se escucha decir a la ganadora del Emmy en el adelanto de la segunda entrega de la serie juvenil, mientras pasan escenas de personajes como Jules, Lexi, Maddy, Cassie, Kat, Nate, Fez, Gia y más rostros, entre conocidos y nuevos.

