La nueva vida de la China Suárez tras su separación de Benjamín Vicuña y la pelea con sus amigas

La China Suárez y su nueva vida

Desde hace algunos meses la China Suárez es noticia a diario por varias situaciones ajenas a su trabajo. Primero fue por su separación con Benjamín Vicuña y luego, por el escándalo intercontinental con Mauro Icardi y Wanda Nara. Pero lo cierto es que ella, lejos de ponerse triste, parece llenar de planes y actividades.

Finalizado el rodaje de Objetos, la película que grabó durante varios meses en Madrid y unos días en Jujuy junto al actor español Álvaro Morte -El profesor de La casa de papel-, comenzó sus vacaciones, despidió a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio que se fueron a la casa de sus padres y comenzó a planear los días de descanso y diversión.

El desafío era superar el peor escollo: la pérdida de sus amigas. Porque el verdadero golpe de todo el revuelo mediático de sus chats con Icardi, lo que realmente le dolió a Eugenia, es que su círculo íntimo de amigas como Paula Chaves, Zaira Nara y María del Cerro no creyó en su argumento y le dio la espalda. “La fui a ver a la casa. Hay cosas que no me pueden quedar dudas, hay cuestiones que se resuelven cara a cara, no ‘me dijo’, ‘le dije’, sabía que me iba a atender y que yo le iba a hablar bien. Yo no soy amiga, era muy amiga de mis amigas pero no le contaba mis intimidades”, le dijo la menor de las Nara a Marcelo Polino sobre el vínculo que las unía.

Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves, en otros tiempos

Además de compartir trabajos, las cuatro mujeres se convirtieron en madres en épocas similares y entre el 2019 y 2020 todas estuvieron embarazadas, con lo cual la maternidad se había convertido en uno de los temas centrales de su grupo. “Si mi hermana tiene una enemiga, tiene que ser enemiga mía”, explicó y entendió que hablar con su ahora ex amiga, era “la forma de poner paños fríos”: “Sino es interminable, estamos en la misma agencia, el mismo grupo de trabajo, hay marcas en común y es difícil en este ambiente. Necesito las cosas claras. Jamás preguntaría en un evento o campaña quién va, mi vida sigue porque no soy protagonista de esta situación, pero no tendría problema en trabajar con ella”.”, dijo Zaira en esa entrevista. Nada más que agregar.

Es así que la actriz tuvo que salir a buscar nuevas amistades y activó sus redes aún más. Este fin de semana, en el mismo momento que Wanda Nara llegaba con sus cinco hijos al país para quedarse a pasar las fiestas en familia, se la pudo ver la ex de Vicuña con un grupo de amigos en el Tigre, con quienes compartió una tarde navegando en un yate privado. Una de ellas, la ex Showmatch Marina Vollman, posteó una imagen de todos ellos, y la China la replicó con un “los quiero”. De la reunión también participó la socia de la actriz, la diseñadora Natalia Antolín.

La China Suárez se divierte con amigos

Sobre esa embarcación y con un sol increíble, la China aprovechó para tomar sol y sacarse muchas fotos que fueron ilustrando sus redes el resto de los días. Luciendo una bikini verde lima -uno de los colores de la temporada-, mostró por qué es una de las mujeres más hermosas del país. Y las redes no quedaron ajenas a su belleza y algunos incluso, fueron con palitos para el delantero del PSG. “La que puede, puede”, “Te entiendo Icardi”, “Mauro se quiere matar”, “La más hermosa del país”, “Nada se puede comparar”, escribieron sus seguidores debajo de la secuencia de fotos.

La China aprovechó el yate para tomar sol

El book casero de fotos de la China

Fin de semana de placer y descanso

SEGUIR LEYENDO: