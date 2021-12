La ex novia de Javier Milei, la cantante Daniela, incursionará en la política

Daniela

La cantante Daniela Mori, más conocida solo por su nombre, y ex de Javier Milei dijo que desembarcará en la política ya que quiere hacer su aporte desde su lugar, “como ciudadana”.

“Es la primera vez que voy a meterme en la política después de tantos ofrecimientos que tuve en mi vida”, dijo la cantante y ex integrante del grupo Las Primas en diálogo con Juan Etchegoyen, por Mitre Live y confesó: “Soy una persona que no sé de política pero como ciudadana de mi país siempre sentí que tengo ganas de aportar desde mi lugar”.

“Desde mi pequeño lugar como artista hice cosas sociales para comedores y eventos benéficos. Eso es fundamental para mí en mi carrera”, contó sin dar demasiados detalles sobre su obra.

Aún no confirmó a qué espacio político se acercará pero dijo que fue a una reunión en la que había gente de muchos partidos. “Cuando uno decide ser un dirigente de un país, uno no se compromete no solo con lo que dice sino con todo lo demás. Vamos a ir con propuestas y no con críticas a opositores”, agregó y no descarta hacer alianzas con otros partidos “para unirse y sacar adelante a un 2023 mejor”.

Daniela y el economista y diputado electo Javier Milei fueron pareja entre el 2018 y 2019. En ese momento ella lo había definido como una persona “muy divertida” y hasta lo invitó a cantar en uno de sus shows. “Él es Milei, el hombre que me vuelve loca. Me come la boca y me libera el corazón. Un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca, así me provoca”, dijo alguna vez.

Javier Milei y la cantante Daniela

“Me gusta cómo habla. Es una persona que me da mucha confianza, es muy inteligente. Y por sobre todas las cosas tiene un gran sentido del humor: me hace reír mucho, y eso es muy importante en la vida”, dijo enamorada y él y agregó que era muy “tierno” y “caballero”.

Sin embargo, la relación no prosperó. En el 2019 en Intrusos ella explicó: “Nos dejamos de querer”. Fue en aquella entrevista y al hablar luego de un problema de salud que estaba atravesando su hija, que la cantante se puso nerviosa y se descompensó en vivo.

Ese mismo año, la interprete de “Endúlzame que soy café”, estuvo en el ciclo de Telefe conducido por Santiago del Moro Quién quiere ser millonario y había hablado de la lucha de su hija (que lleva su mismo nombre). “Tuvo cáncer de ovarios y después hizo metástasis de colon, fue muy complicado. Tengo que agradecerle mucho a la ciencia. Sí, rezaba, pero recé muchísimo más a partir de eso. Es mi hija, la tuve muy joven. Me pongo a pensar y no recuerdo mi vida sin Daniela, porque fui mamá a los 17 años y después empezaron a aparecer cosas lindas, triunfos, una carrera… Mi hija es todo para mí, yo siempre le dije y le voy a seguir diciendo que es mi mejor canción”.

“Daniela me enseñó, me dio mucha fuerza. Gracias a la ciencia y al Italiano pudo vencer el cáncer. Para mí fue muy difícil porque es mi hija, y esto no se trata de competir, porque el dolor de cada uno es fuerte. A veces uno dice que se pueden superar muchas cosas, menos la muerte de un hijo. En la vida yo creo que todo se puede superar, y si no se supera se puede sobrellevar”, sostenía en ese entonces.

