El desconsuelo de Yanina Latorre y una infidencia de Ángel de Brito

Ángel de Brito mandó al frente a Yanina Latorre y contó que esta semana durante un corte se encontró a su histórica “angelita” llorando desconsolada en el baño y contó los motivos por los que la rubia estaba angustiada.

Resulta que según contó el conductor de El Trece, su panelista estaba mal porque Maite Peñoñori había anunciado que dejaba el ciclo. “Fui en el corte al baño y estaba Yanina llorando desconsolada, no lo puedo creer. Es la primera vez que te pone triste que se vaya alguien”, reveló quien también es jurado de La Academia.

“No, Analía Franchín me dolió, Maite… no sé quién más”, retrucó la mamá de Lola y Dieguito y De Brito siguió: “Con Analía no lloraste”. “No, porque me enteré así, tipo, no es que hubo una despedida al aire de Analía”, dijo y Ángel ironizó: “No llegamos”.

Los ángeles de la mañana

Mariana Brey, también histórica en el staff, preguntó si lloraría si ella se fuera, pero Latorre no pudo arriesgar respuesta y se sinceró al aire: “Es cómo me pega en el día, hoy me pegó llorar”.

El jueves por la noche, en la gala de revista Gente el conductor de LAM, que en las últimas horas anunció que deja el ciclo, analizó el Wandagate, que ocupó gran parte de su programa. “Fue tremendo. Mirá que tuvimos varios casos, el de Gago, por ejemplo, tuvimos el caso de Cabak, y varios de este tipo de bolonquis pero este fue distinto”.

¿Por qué no fue un caso más? “Lo de Wanda pegó porque es hiper popular, es una celebrity realmente a pesar de todo el desprecio que recibe en las redes o en el medio. Yo la quiero mucho, la conozco desde que arrancó, desde que hacía temporada en Mar del Plata con Corona e íbamos a bailar a Esperanto, todas cosas que han terminado. A ella le fue muy bien, tuvo mucha suerte y le tocó este año ser protagonista y lo sabe hacer muy bien”.

Sin dudas su ciclo fue uno de los que más contribuyó a alimentar el escándalo entre la empresaria, Mauro Icardi y la China Suárez, y en ese aspecto, Yanina Latorre, quien fue una especia de vocera de la mayor de las Nara, fue fundamental.

“Lo de Yanina se dio un poco de casualidad. Cuando ella pone la historia de la zorra muchos sospechábamos de quién hablaba y todos lo intuimos. Todos le escribimos y no contestaba. Eligió a Laorre porque se identificó por los cuernos, en principio, porque son botineras, porque son bravas las dos”, agregó.

El jueves, el conductor sorprendió.“Primcia: el 31/12 termina LAM, mañana viernes les cuento todo en #LAM”. Esta mañana explicó los motivos: “Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso- les respondió-. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche, fueron muchos años en el jurado de Showmatch, en el Bailando, en el Cantando, así que decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasa luego”.

En ese sentido, el conductor aseguró que se va en buenos términos de cada uno de sus trabajos. Recordemos que hace un tiempo, también había renunciado a su programa radial. “Seguiré trabajando con la productora Mandarina, con ellos tengo firmado un contrato por un año y medio mas. Trabajé siempre libre, primero al lado de Mariana Fabbiani y gracias a ella también estoy acá”.

Ante las lágrimas de sus panelistas, agregó: “No lloren, no terminamos aún. Este no será el último programa salvo para Maite que se va hoy. Quiero agradecer a las 75 angelitas que pasaron por acá, fueron 1500 programas, 5 temporadas, tuvimos mucha competencia buena siempre, es algo único porque nos vamos haciendo un éxito y estamos muy orgullosos de este programa”.

