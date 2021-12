La Academia: fueron eliminadas dos parejas y quedaron definidas las semifinales

En una noche a pura emoción, las parejas conformadas por Mario Guerci y Agustín Barajas fueron eliminadas de La Academia 2021 por decisión del público. Por decisión de la gente, con el 65 por ciento de los votos, se metió en las semifinales la de Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez. “Gracias a mi equipo, a la gente que está del otro lado, que nos votó”, dijo el ex actor de Chiquititas al conocerseel resultado.

Con Noelia Marzol con su lugar asegurado en las semifinales, se conoció el voto secreto de Hernán Piquín. Quienes quedaron para el duelo fueron las parejas de Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas; Cachete Sierra y Fiorella Giménez; Mario Guerci; Soledad Bayona y Agustín Barajas y Loli Ruiz y Celeste Muriega y Maxi Diorio. }

La primera pareja en bailar fue la de Cachete y Fiorella, quienes hicieron una performance basada en la lucha contra el bullying. Luego llegó el turno de Celeste Muriega y Maxi Diorio, que eligieron un reggaetón con el tema Problema de Daddy Yankee. En tercer lugar bailó Cande Ruggeri, con su madre y su abuela alentándola a un costado de la pista. La hija del ex futbolista eligió el tema Mala mujer, del rapero C Tangana. Por su parte, Agustín Barajas, quien eligió el tema Sing, sing, sing, de Benny Goodman. Y por último, Mario Guerci y Soledad Bayona hicieron una performance inspirada en la lucha contra la violencia de género con la canción Malo, de Bebe.

A la hora de la definición, el jurado tuvo que salvar a dos parejas. En primer lugar, y por decisión dividida, eligieron a la pareja de Celeste Muriega y Maxi Diorio. “No tengo palabras, no lo puedo creer, no me lo esperaba”, dijo Celeste soprendida por la decisión. “Gracias al jurado, gracias a toda la gente”, agregó. En segundo lugar, y también por decisión dividida, la elegida fue la pareja de Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas. “Gracias, de verdad no daba más del cansancio y gracias por valorarlo. Gracias Marce, tu programa es lo mejor que me pasó en la vida”, dijo Cande agradecida. El resto de las parejas finalmente quedó a la votación dle público que determinó de dos de las parejas más queridas del certamen.

Cachete Sierra se metió en las seminifnales de La Academia

La Academia 2021 entró en la recta final y este miércoles, se disputará la primera semifinal. La segunda, el jueves. Y el viernes será la gran final. Los cruces después de las dos eliminaciones serán entre Noelia Marzol enfrentando a Celeste Muriega y Maxi Diorio y 24 horas después Cande Ruggeri hará lo propio con Cachete Sierra.

Recordemos que para el último programa del año, la gran novedad referida a la competencia es que se incorporará un sexto jurado que evaluará a las dos parejas finalistas, por lo que cuyo voto definirá en cierta manera la competencia, ya que Tinelli confirmó lo que se venía rumoreando por los pasillos de LaFlia: que L-Gante será el sexto integrante en la final del viernes, donde además ofrecerá un musical junto a su banda: “Puntaje 420 pa’ los negros, cumbia 420 pa’ los negros”; celebró el conductor, apelando al código del artista de General Rodríguez.

SEGUIR LEYENDO: