Develaron cuál es el insólito canje que Wanda Nara busca y no puede conseguir

Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara ya está preparando todo para en unas semanas venir a la Argentina con sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella y su marido Mauro Icari para pasar Navidad. Es por eso que desde París la empresaria ya se puso en campaña para acondicionar la casa que tiene en un country para que ésta pueda ser habitada.

“Ella viene primero sola y después vienen ellos, cuando comiencen las vacaciones para Navidad”, dijo Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana y al ver imágenes del lugar en tono de chiste agregó: “Tiene que limpiar la casa esta” mientras que el conductor Ángel de Brito acotó: “Sí, y hay que cortar el pasto”.

Fue en ese momento que aprovechando el tema, el conductor del programa preguntó si era cierto que la mayor de las Nara estaba intentando conseguir a través las redes un canje el cloro par la pileta de la casa que la familia ocupará en el barrio privado Santa Bárbara y que compartía con Maxi López.

La casa de Wanda Nara en Argentina

“Le escribió a una empresa de cloro un ‘hola’ por Instagram”, confirmó Latorre y entre risas Caleste Muriega, invitada al ciclo matutino preguntó si el cloro estaba caro, a lo que su compañera respondió que sí y que Wanda “tiene que poner la casa a tono”.

“Si andás en un Lamborghini, ¿pedís un canje de cloro?”, se indignó De Brito, pero la angelita justificó la actitud de la mujer de Mauro Icardi: “Es el ahorro en la pileta. El ahorro es la base de la fortuna”.

La casa en cuestión es la que compartían Maxi y Wanda cuando eran matrimonio y formó parte del acuerdo que ellos realizaron hace unos meses a través del cual dejaban atrás sus diferencias en el pasado y las causas judiciales cruzadas que tenían. De esta forma ella se quedó con el hogar a cambio de que ella diera por saldada la deuda de al cuota alimentaria que él había contraído.

“Más allá que esta cuestión es estrictamente procesal, aclaro que entre la señora Wanda Nara y el señor Maxi López han resuelto poner fin a todos los pleitos existentes entre ellos, al día de la fecha”, h había dicho en su momento Ana Rosenfeld, dando por cerrado el tema.

Dicha tregua entre ambos se efectivizó luego de que firmaran un acuerdo a través del cual dejaban saldadas sus diferencias. En el documento establecían que ambos decidían cerrar las 40 causas judiciales que tienen en Buenos Aires por diferentes motivos (económicos, bozales, etc.). Además establecieron que si bien Maxi tiene que seguir abonando la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común hasta que estos tengan 21 años, las deudas que el futbolista tiene para con sus hijos hasta ahora, se desestimarían, quedando todo saldado.

Además, dividieron las propiedades que el matrimonio tiene en la Argentina. De esta manera la casa que compartían en el country Santa Bárbara se escrituró a nombre de Wanda y otros dos departamentos, uno de ellos en la calle Arévalo, a nombre de Maxi.

La semana pasada se pudo ver el adelanto de la nota que Nara dio a Susana Giménez, luego del escándalo entre su marido y la China Suárez. “Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben”, señaló-

“Vos eras amiga de la China”, afirmó Susana, aunque Wanda marcó un límite. “No era amiga, tenía buena relación, cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre. Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio”, reconoció, y se imaginó en la situación opuesta. “Los mensajes no los hubiera escrito y no me gustó que no me hayan contado del otro lado”; respondió sin dar demasiados detalles. “Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia. Y él se vino en el avión atrás mío”.

