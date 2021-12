Benjamín Vicuña habló a corazón abierto sobre la muerte de su hija Blanca: “Perdoné a Dios”

Blanca Vicuña falleció el 8 de septiembre de 2012 y su partida causó gran conmoción de ambos lados de la Cordillera

Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña atravesaron juntos el momento más doloroso de su vida cuando recibieron la trágica noticia del fallecimiento de su hija Blanca, de tan solo 6 años. Cada mes ambos la recuerdan con sentidos homenajes, y a pesar de las diferencias que tuvieron luego de su conflictiva separación, nunca dejaron de acompañarse en las fechas que más los movilizan; además de ser padres de sus tres hijos varones. En una entrevista reciente el actor chileno abrió su corazón sobre el duelo con el convive desde aquel tristísimo 8 de septiembre de 2012.

En diálogo con el periodista Luis Corbacho para la revista El Planeta Urbano, Vicuña aseguró que está en un momento “muy reflexivo e introspectivo” de su vida. En este sentido, admitió que durante algún tiempo optó por evadir el dolor, y luego se dio cuenta de que no podía acumular más: “Hice lo que pude, y cuando intenté ocultarlo me volvió como un bumerán”. A sus 43 años reconoció que está la búsqueda de sanar algunas heridas del pasado, y está encaminado hacia su “segundo tiempo” en este mundo, luego de haber vivido unas agitadas cuatro décadas.

“Hay que entender que la vida es un abanico de momentos y que no existe una sola sensación. Parte de la vida es el desamor, la desilusión, y yo creo que lo importante es no querer evadir justamente la vida; intentar aprender algo, estar consciente, estar despierto, transitarla”, expresó. Al ser consultado sobre el motivo por el que siempre está activo en el plano laboral con distintos proyectos, desdramatizó la intensidad de su rutina con una broma: “Es porque tengo muchos hijos”. Así dejó entornada la puerta hacia el terreno familiar, un costado más personal que el actor suele resguardar.

El actor chileno contó que desea vivir hasta los 80 años y poder disfrutar del "segundo tiempo de la vida" ahora que superó las cuatro décadas

Cuando Corbacho le mencionó la cifra de cinco hijos, en referencia a Benicio, Beltrán, Bautista , fruto de su relación con Pampita, junto a Amancio y Magnolia -de su vínculo con La China Suárez-, Vicuña hizo una corrección: “No son cinco, son seis”. En este punto el periodista coincidió y compartió su propia experiencia con el fallecimiento de su hermana: “Un psicólogo siempre me decía que la cuente entre mis hermanos”. Sincero, el actor reconoció que le aconsejaron lo mismo en sus sesiones de terapia.

“Aprendí a entender que hay una fuerza superior, que la omnipotencia no existe, aprendí a no aferrarme a cosas ridículas, y me refiero a pertenencias, casas, objetos. Aprendí a perdonar y estoy a aprendiendo a expresarme y a no guardarme las cosas”, sostuvo. Y agregó: “Toda la vida fui muy cuidadoso y callado por respeto al otro o a la otra, pero también tengo una necesidad de expresión, de decir las cosas, hablar sobre lo que no me parece justo, incluso en el plano doméstico; soy bastante empático, sí, pero tampoco tan dulce ni tan cordero”.

El actor explicó que tiene una personalidad alegre y que no se permite pasar mucho tiempo “bajoneado” cuando sufre una desilusión: “Tengo una disciplina super intensa, mucho trabajo, deporte, hijos, vida social, voy para adelante siempre”. A mitad de la conversación hizo alusión a su Blanquita, tal como suele llamar a su hija, cuando el periodista le preguntó si se sentía paranoico con el aspecto de la salud: “No, porque justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso, directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero”.

El conmovedor posteo que publicó Benjamín Vicuña en plena cuarentena estrica, donde hizo mención a su hija Blanca

“Entonces aprendí a soltar, a confiar en la vida, me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné”, aseguró el actor. “¿Cómo le perdonás una cosa así a Dios?”, fue la repregunta de Corbacho ante su confesión, y Vicuña se mantuvo firme en sus ganas de conservar el optimismo: “Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida”. Sobre el final también destacó que “el amor es la fuerza más movilizadora que existe, y manifestó su compasión por aquellas personas que nunca pudieron conocer ese sentimiento.

En 2012 Blanca Vicuña padeció un extraña infección por una bacteria luego de unas vacaciones en la Riviera Maya, y sufrió una neumonía hemorrágica que le ocasionó una falla multisistémica. La pandemia de coronavirus removió algunos tristes recuerdos del actor y en abril del 2020, durante la cuarentena estricta, compartió un sentido posteo al respecto: “Mi hija Blanca murió tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad, no se pudo prever ni acusar a nadie, está en el aire, es el destino, la vida”.

“Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. Quédense en casa”, le había rogado a sus seguidores en plena ola de aumento de casos de Covid-19.

