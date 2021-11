El sugestivo mensaje de Tamara Báez después del sensual video de Cinthia Fernández y L-Gante

¿Tamara Báez le envió una indirecta a Cinthia Fernández?

En los últimos meses, y luego del nacimiento de su hija Jamaica, L-Gante y su novia Tamara Báez tuvieron varias idas y vueltas en su relación. Incluso, a mediados de octubre ella lo había acusado de infiel en sus redes sociales, pero después se reconciliaron y volvieron a mostrarse juntos. Sin embargo, en las últimas horas parece haberse desatado un nuevo conflicto en la pareja.

Todo habría surgido a raíz de un video que Cinthia Fernández grabó junto al cantante de cumbia 420, al ritmo de “Bar”, el tema que él hizo junto a Tini Stoessel y ya es todo un éxito. “Porque otra boca voy a besar”, escribió la panelista de Los Ángeles de la Mañana. “¡Así se hace un challenge! Cumbia 420 keloke con este genio. Gracias por participar y darlo todo y tener este gran gesto L-Gante”, señaló en su cuenta oficial de Instagram. En la publicación, la ex de Matías Defederico aparece bailando en un bar primero sola y después Elián. Luego, aclara que seguirán trabajando juntos y grabarán otro video musical: “Ahora me toca a mí participar en tu próximo video, un trato es un trato”.

Apenas una hora después de que Cinthia publicara este challenge, Tamara decidió compartir una sugestiva story en su perfil: colocó el dibujo de una zorra y escribió “jajaja igualita”. Muchos interpretaron que este gesto fue similar a la famosa historia en la que Wanda Nara llamó “zorra” a Eugenia La China Suárez, y pensaron que iba dirigido a la “angelita”.

El mensaje de Tamara Báez apenas una hora después de que Cinthia Fernández publicara el video con L-Gante

Sin embargo, ante la cantidad de mensajes que le llegaron a la joven, decidió aclarar la situación. “Yo no hablé con nadie sobre ningún video, así que dejen de mentir. Che, señoras grandes mintiendo”, disparó en otra story.

La aclaración de Tamara Báez

Pero este no es el único conflicto que vivió el artista en las últimas horas. El sábado por la noche, mientras estaba brindado un show en una disco de Paraguay, comenzaron los abucheos y alguien le arrojó una lata de cerveza apenas 20 minutos después de comenzar con su presentación. Enojado por la situación, el músico decidió abandonar el show. Y, como sucede con todo lo que pasa a su alrededor, quedó registrado en un video, que luego se viralizó. “Los que me tiraron la lata que me chupen la p...”, expresó L-Gante justo antes de retirarse del escenario.

Tras este escándalo, los organizadores emitieron un comunicado desligándose del hecho. “La Mega SA, hace llegar sus disculpas a quienes nos acompañaron en el show internacional del 27 de noviembre, ya que por razones ajenas a nuestra voluntad, el artista no se ha presentado el tiempo suficiente en el escenario externo. En compensación, el 05 de diciembre ENTRADAS GRATIS hasta las 18 horas para todos los chechistas. Apertura de temporada complejo Checho´s. KE personajes en vivo!”, anunció la discoteca Chechos.

Indignado por este escrito, Elián, les respondió en su Instagram: “¡Éstos son unos estafadores y quiero que lo sepan! Organizan mal y se limpian con el artista. Yo hago mi trabajo y eso se tiene que respetar al igual que todos. Yo hago shows gratis, pero cuando quiero y en los barrios que se me da la gana. No me voy a dejar boludear por una organización inútil que desaparece llenándose los bolsillos y ensuciando al artista”, completó. Lo cierto es que tras este mal trago, L.-Gante tendrá su revancha este lunes en el Luna Park, donde hará un show que seguramente quedará en su memoria por siempre.

La respuesta de L-Gante a la discoteca de Paraguay

