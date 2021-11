Fuerte comentario de Enrique Pinti contra la clase política: “Estoy podrido de que me caguen siempre”

Desde siempre, Enrique Pinti ha sido un agudo comentarista de la realidad política argentina. En esta oportunidad, tuvo un diagnóstico letal sobre el complicado momento que atraviesa el país, criticando principalmente al actual gobierno pero también mencionando a la anterior gestión como objeto de sus cuestionamientos.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live, Pinti comenzó diciendo sobre el gobierno de Alberto Fernández que su interés se transformó en decepción. “Me gustó al principio y hubo una serie de actitudes que me parecieron correctas y moderadas pero después no. Está muy desorganizado y muy desorientado”, sentenció.

Así, fue tajante con el presidente y también con la actitud que ha tenido Cristina: “Alberto me decepcionó como Presidente. La presencia de Cristina Kirchner no me decepcionó porque es lo que se esperaba. Ella se mete en todo, ella mete la cuchara en todo. Era lo que temía lo que podía ocurrir porque es un poco autoritaria y se suman una serie de cosas”.

“Ella ya había gobernado el país y el principio me había gustado pero después no. Me gustan el lineamiento porque uno tiene un corazón progresista entre comillas. Yo siempre tengo más confianza en la gente que tiene esa mentalidad pero después la cagan viste y estoy podrido a esta edad de que me caguen siempre con cosas autoritarias que no tienen nada que ver con nada”, agregó.

“Yo no tengo nada personal en contra de Cristina y de Alberto pero el resultado ha sido decepcionante. No soy optimista con la política porque siempre la cagamos por algo, no sé qué corno es. Yo soy muy argentino y nunca me fui del país, ni en la dictadura”, comentó.

Luego, Enrique Pinti hizo un raconto de algunos de los gobiernos, explicando que actualmente ve negro el panorama: “Tuve una fe ciega en Alfonsín y me parecía que estábamos encaminados pero después se fue todo al demonio por un desorden administrativo. Todos los gobiernos me fueron decepcionando de a poco y estoy en una teoría pesimista”.

También tuvo palabras lapidarias para Mauricio Macri, a quién lo acusó de no tener “categoría intelectual”. “Es permanente las idas y las vueltas de los políticos en Argentina. No me extrañaría que Macri vuelva. Para mí fue un pésimo presidente y esto te lo digo sin ningún tipo de ilusión. Es una persona que no tiene categoría intelectual. No sabe hablar y expresarse. Es muy pedante y no tengo nada que ver con él”.

Tiempo atrás, en una entrevista con Teleshow, Enrique Pinti había opinado sobre la situación del país y su respuesta fue contundente. “Está cada día peor o igual, que es lo peor de todo. Es un desastre. Nadie hace las cosas para bien de todos. Esta pandemia pone en evidencia que el mundo no está preparado para la salud, de ninguna manera. Han colapsado todos los sistemas: los estatales, los privados, los mixtos, los países antiguos, los orientales, los occidentales. Todos han fracasado por un bichito de mierda que ni siquiera se ve. Esto nos muestra con una debilidad total”, sentenció con tono de enojo.

