Duro comunicado de los hijos de Diego Maradona contra Stéfano Ceci por el uso de la imagen de su padre

Los cinco hijos del astro del fútbol expresaron su firme postura frente a Stefano Ceci

Desde hace varios meses Dalma y Giannina Maradona vienen expresando su indignación en las redes sociales contra Stegano Ceci, ex amigo y socio de su padre. Las hermanas tildaron de “estafador” al hombre italiano y le recriminan que siga haciendo usufructo de la imagen de Diego Maradona gracias a un contrato que el astro del fútbol firmó pocos meses antes de su muerte. Esta vez se unieron los cinco hijos del ex futbolista y replicaron un mismo comunicado a través de sus redes sociales para dejar en claro su postura como un frente unido.

Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando -con la aprobación de su madre, Verónica Ojeda- se sumaron al pedido de las hijas de Claudia Villafañe y aseguraron que el empresario “defrauda a terceros y a la imagen de Diego”. Todos publicaron la imagen del escrito en sus respectivas cuentas de Instagram, y allí advierten: “En nuestro carácter de legítimos herededores de Diego Armando Maradona nos vemos obligados a dirigirnos a todos los fans alrededor del mundo de nuestro padre, así como a empresas y terceros en general con motivo de la utilización ilegítima que el señor Stefano Ceci está haciendo de la imagen y nombre de nuestro padre”.

“Como muchos habrán escuchado, el señor Ceci dice tener un contrato que lo habilita para hacer prácticamente lo que quiere con la imagen y nombre de nuestro padre y basado en ello están un raid de firmas de contratos con terceros, inescrupulosos, dado que está claro y a la vista que el señor Ceci no tiene los derechos, con el fin de hacerse desesperadamente de fondos”, continúan. En este sentido, aclaran que el acuerdo firmado entre Maradona y Ceci por los derechos de imagen fue firmado en agosto de 2020, dos meses antes del fallecimiento del Diez y remarcan: “Claramente nuestro padre no estaba en condiciones de decidir un hecho económico tan trascendente”.

El nuevo comunicado de los cinco hijos de Maradona contra Stéfano Ceci

También enfatizan que dicho documento fue rescindido, y reclaman que deje de hacer uso económico: “El propio contrato está sujeto a la ley y jurisdicción argentina y el derecho argentino establece (...) que la persona que hubiera cedido sus derechos de imagen puede revocarlos en cualquier momento y libremente; si bien nuestro padre falleció, los titulares de dichos derechos de imagen, nombre y pseudónimos pertenecen legalmente a sus hijos”. En los últimos párrafos dejan en claro su deseo: “Y es nuestra voluntad, la cual comunicamos y por este acto ratificamos es rescindir definitiva y totalmente dicho contrato”.

Por último aseguran que Ceci incurre en un delito que prevé hasta seis años de prisión: “Contratar al señor Ceci (...) sería una burla a la imagen de nuestro padre y una defraudación”. Los cinco firmaron el comunicado y arrobaron la cuenta oficial de Instagram de Maradona, administrada actualmente por una agencia de comunicación, y por ende luego fue replicado en el perfil que homenajea al astro deportivo.

La historia de Dalma Maradona donde denunció a Stéfano Ceci por utilizar la marca de su padre para comercializar merchandising en Italia

Cabe recordar que a fines de octubre Dalma estalló en Instagram y expresó su indignación al ver que Ceci comercializaba merchandising oficial de su padre. “Este es el tipo que se acercó a mi papá como un fanático y ahora dice ser dueño de la imagen, voz y nombre de mi papá, afirmando que eso no es de sus hijos”, aseguró en la red social. Y agregó: “Me acaba de aparecer que me bloqueaste cagón de mierda @stefanoceci10″, junto a una captura donde mostró que no podía visualizar el perfil del empresario italiano.

“Le hizo firmar un contrato tres meses antes de su fallecimiento, que hoy sus hijos rescindimos, y sigue mintiéndole a la gente, perjudicándonos, repitiéndole mentiras y engañando a todos”, remató en el texto. “Tu cuenta sigue en pie, por lo tanto te voy a seguir denunciando. ‘Emprendedor’ cambialo por ‘Estafador’”, le sugirió a pura ironía. “¿Estás loco o sos un hdp? ¡Un tipo que apareció como un fanático ahora dice ser el dueño de la marca Maradona! ¿Estamos todos locos?”, cuestionó en otra historia.

