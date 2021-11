Santiago Caamaño prepara una espectacular propuesta de casamiento para Nazarena Vélez

Nazarena Velez, Thiago y Santiago Caamaño

“Estoy muy bien y super enamorada. Yo me casé con los padres de mis hijos (Alejandro Pucheta, Daniel Agostini y Fabián Rodríguez) super enamorada y me fue como el ort... pero bueno... ahora estoy bien porque solté los dolores antiguos”, había dicho hace unas semanas Nazarena Vélez, días antes del casamiento de su hija Bárbie con Lucas Rodríguez.

Como si dar el “sí” fuera contagioso, luego de que la actriz y su novio pasaran por el Registro Civil, Santiago Caamaño habló de sus ganas de formalizar su relación con la mamá de Bárbara, Chyno y Thiago. “Yo a Naza la amo con todo mi corazón, obviamente. Me casaría mil veces con ella y lo volvería a hacer”, comenzó bromeando el también actor en diálogo por Mitre Live con Juan Etchegoyen.

¿Y entonces por qué no concretan? “El tema es cuando hacemos la pregunta por qué o para qué. Nada, es un papel firmado. ¿En qué nos cambia? Va a ser tres años que estamos y me acuerdo que no daban ni dos pesos por nosotros. La pasamos muy bien, ella se casó tres o cuatro veces y no le fue. No me casé nunca y me fue bien, no es algo que busqué”

Sin embargo, no descarta hacerle la pregunta crucial, pero no de cualquier forma, sino con “una propuesta súper pensada”: “Me rompería la cabeza pensando en algo...Sí es tradicional iría algo más a lo pensado, algo divertido, único y que no se lo espere. Y si fuera loco, las cosas alocadas me gustan, ponele vamos a bucear y en el agua, o tirarte de un parapente”.

Dado que la actriz y productora se casó con Alejandro Pucheta, con Daniel Agostini y con Fabián Rodríguez, Santiago siente que si hace la propuesta, tiene que ser realmente diferente a las demás “y especial porque se lo merece, es una gran persona”.

“Lo que me gusta es que es algo mutuo, la complicidad. Es lo que más me atrajo del día uno. No sé las vueltas de la vida pero sí pensaría algo”, cerró sobre los motivos que lo llevan a elegir día a día a su pareja. Aunque no dio más detalles, todo haría pensar que ya tiene algo pensando para declararle su amor y pedirle de pasar a firmar la libreta roja.

Hace un tiempo, Nazarena contó que pudo dejarse llevar y enamorarse cuando al fin pudo empezar a aceptar su realidad: “Venía muy mal con lo de Fabián (su último marido y papá de Thiago que se suicidó en el 2014), muy mal, quedé resentida, herida, angustiada y cuando me asumí viuda, que fue hace 3 años y fue hace siete dije ‘ok, es esto, tengo 40 años, viuda hay que bancarla, tengo tres hijos’. Cuando lo acepté porque me costó mucho, ahí lo conocí a Santi y realmente me enamoré”.

“¿Sabés qué me pasó? Decidí dejar de sufrir. Después de lo de mi hermana (Jazmín murió el 9 de abril del 2010 en un accidente de tránsito a los 21 años) y lo de Fabián, me quedé en un costado de victima que me quedaba cómodo. ‘Pobre mina se quedó en la calle’ decían, y yo decía qeu sí, y vivía así, como una pobre mina. Hace tras años dije ‘no me lo merezco y no se lo merecen mis hijos’”, recordó.

Hoy a la distancia comprende que no es que a ella “le pasan todas”, sino que a todos, solo que en la mayoría de al gente es menos público. El conductor Nosotros a la mañana, el Pollo Álvarez la interrumpió para decirle que realmente le habían pasado cosas fuertes: “Nos quedamos en el dolor, en la angustia y en una oscuridad que es tremenda, necesito salir de ahí”.

