Frío, barbijos bajos y PCR: cómo fue el cierre de la primera Semana de la Música de MTV post COVID-19

One Republic, en la Plaza de los Héroes, en Budapest

Barbijo en el cuello o el bolsillo pero PCR negativo en mano -la falsa pero esperanzadora sensación de que la pandemia terminó-, pasadas las 18.00 miles de jóvenes se aproximan a la Plaza de los Héroes, a minutos del centro de Budapest, Hungría. La cita es con One Republic la banda de estadounidense encargada a cargo del World Stage que dará cierre a la Semana de la música de MTV, la previa de los Europe Music Awards.

No importa la constante lluvia, tampoco el frío. El mundo vuelve a recibir a los recitales y festivales masivos y hay que festejarlo. Después de 18 meses el público canta y baila, ¡la música en vivo regresó! El lema de la premiación este año es “Música para todos”, porque no importa si es en Buenos Aires, Japón o a orillas del Danubio, hay un lenguaje que es universal.

One Republic en Budapest, Hungría

Tras entonar varias canciones Azahriah, el telonero local saludó a los presentes, “Jó estéta” (”buenas noches”) a los húngaros, “Hello everybody” (”Hola a todos) a los ingleses y “¿donde están los latinos?” para los argentinos, mexicanos y brasileños presentes. Luego fue el turno del DJ Joel Corry. Y finalmente, pasadas las 20.30 llegaron los anunciados One Repúblic y cuando el frío llegaba a su punto máximo, la temperatura del público se hizo sentir y hasta los vecinos de la plaza salieron a sus balcones para disfrutar del show desde una posición privilegiada... los beneficios de vivir cerca de aquel lugar histórico.

“Es la primera vez que subimos al avión y venimos a Europa, tan lejos, después de la pandemia. Hace frío pero la energía es increíble”, dijo Ryan Tedder, líder de la banda. Luego de entonar varios temas como “Someday” o “Run”, hasta caminó al lado del público y le dio la mano a los fans, al mejor estilo pre COVID-19. Aunque no hubo pogo, una costumbre casi tan argentina como el mate o el dulce de leche, hacia el final del show las más de siete mil personas saltaban, cantaban y bailaban al ritmo de la música y un gran show de fuegos artificiales le daba fin a la fría noche a dos kilómetros del soñado Danubio.

Así cerró la semana de la música, que le da pie a los MTV Europe Music Awards

De esta manera comenzó la cuenta regresiva y esta tarde, desde las 5.00 hora Argentina, se realizarán desde Budapest, Hungría, los MTV Europe Music Awards, la ceremonia organizada por la emblemática emisora que premia a lo mejor de la música a nivel mundial. Conducida por la rapera estadounidense Saweetie, pasarán por el escenario decenas de artistas.

Uno de los primeros en confirmar su presencia en la entrega había sido Juan Luis Londoño Arias, conocido por todos como Maluma. El colombiano estrenará su nuevo single, que lo cantará por primera vez en vivo en el escenario del Papp László Budapest Sportaréna esta noche.

Ed Sheeran, que en los últimos días mostró su apoyo al cordobés Paulo Londra, también se presentará en escena. Otros cuadros estarán a cargo de Imagine Dragons, Måneskin y Kim Petras. Además de la conductora, Saweetie quien prometió una sorpresa en su performance y que durante la noche tendrá nada más ni nada menos que diez cambios de looks.

Saweetie será la anfitriona de los MTV EMA

Una de las nominaciones más esperadas por los argentinos es la de Mejor Artista Sur en la que compiten Tini Stoessel, María Beceerra, Nicki Nicole, Duki y Trueno. Karol G, Sebastián Yatra, Camilo, Maluma y J Balvin buscarán su estatuilla en Mejor Artista Centro y por Caribe están ternados Bad Bunny, Rauw Alejandro, Natti Natasha, Guaynna y Farruko.

Justin Bieber, Ed Sheeran, Doja Cat, Lady Gaga, Lil Nas X y The Weekend competirán en una de las principales nominaciones, a Mejor Artista y a Mejor Artista Latino, Shakira, Maluma, Rauw Alejandro, Rosalía, J. Balvin y Bad Bunny. En la categoría Mejor Artista de Rock estarán: Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons. Kings Of Leon, Måneskin y The Killers.

Previamente las estrellas de la música desfilarán por la alfombra roja mostrando, como lo hacen todos los años, sus extravagantes looks, para naca convencionales y especialmente diseñados para la ocasión.

Hace unos días en diálogo con Teleshow la host de la entrega, también nominada a Mejor Artista Nuevo, contó que tendrá diez cambios de look durante la noche y que habrá sorpresas en su performance. Aunque no adelantó de qué se trata, dijo que desde hace un tiempo está aprendiendo a tocar el piano.

“Todo puede pasar en la entrega de los MTV EMA, que celebran el lenguaje universal de la música en todo el mundo. No puedo esperar para subirme al escenario para cantar y actuar en vivo porque tengo algunas sorpresas preparadas”, había adelantado hace unos días cuando se confirmó a través del Instagram de la ceremonia su presencia.

Al ser consultada sobre si le gustaría visitar Argentina, primero preguntó si quedaba en América del Sur y luego contestó muy segura que “por supuesto”: “Me gustaría conocer su cultura, puedo conseguir inspiración. No sé si éste o el año que viene, pero necesito viajar más para conseguir más inspiración y Argentina bien podría ser una de mis paradas”.

Diamonté Quiava Valentin Harper, como es su verdadero nombre, habló también sobre el rol de la mujer en la música. “Creo que no somos respetadas como los hombres, las mujeres tenemos que dar explicaciones, tengo que aplicar lo que expreso, no es en el hip hop, es en el mundo”, reflexionó.

La entrega de premios se transmitirá desde las 17.00 hora Argentina y se podrán ver en más de 180 países a través de la emisora. La votación para elegir a los ganadores de la entrega cerró el miércoles.

